The Tenants ile mülk imparatorluğunuzu kurmaya hazır mısınız? Arazi satın alın, ev inşa edin, kiraya verin ve imparatorluğumuzun sınırlarını genişletin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Tenants ile mülk imparatorluğunuzu kurmaya hazır mısınız? Arazi satın alın, ev inşa edin, kiraya verin ve imparatorluğumuzun sınırlarını genişletin.

Ancient Forge tarafından geliştirilen ve Frozen District tarafından yayınlanan The Tenants bir yönetim, şehir kurma ve tasarım oyunudur. Yaşam simülasyonu türüne epey yakın olan The Tenants 2021 yılında piyasaya sürüldü.

Tek oyunculu bir simülasyon oyunu olan The Tenants görsel olarak son derece sevimli ve renkli bir yapımdır. Oynarken sizi hiç sıkmayacak görselleri ile uzun süreli bir oynanış sizleri bekliyor.

Kiracılar ile uğraşmak, yeni konutlar satın alıp genişlemek ve çok daha fazlası bu oyunda sizleri bekliyor. Göründüğünden çok daha fazlasına sahip olan bu oyunda kiracılarınız ile anlaşmak büyük önem arz ediyor. Kiracılarınızı dikkatli seçmeli ve onlarla aranızı iyi tutmalısınız. Yoksa büyük sıkıntılar sizleri bekliyor.

The Tenants İndir

Siz de hemen The Tenants indirin ve mülk imparatorluğunuzun basamaklarını çıkmaya başlayın.

The Tenants Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 (64-bit) ya da daha yenisi

: Windows 7 (64-bit) ya da daha yenisi İşlemci : Intel Core i3-4130 / Phenom x4 955

: Intel Core i3-4130 / Phenom x4 955 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 560 / AMD R7-260X

: GeForce GTX 560 / AMD R7-260X DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan