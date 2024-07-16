Tiny Glade, 2024'ün sonlarında piyasaya sürülecek olan kapsamlı bir kale inşa etme simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara kendini özgür ve rahatlamış hissettiren Tiny Glade, istediğiniz şekilde kale oluşturabileceğiniz bir inşa etme simülasyonudur. Yanlış hamleler ve başarısızlıklar olmadan istediğiniz her şeyi rahatlıkla tasarlayabilirsiniz. Kalenizi aklınıza gelen her şer şekilde oluşturun, renklendirin, ayrık yapılar ekleyin ve canlandırın!

2024'ün sonlarına doğru çıkış yapacak olan Tiny Glade, henüz daha oyuncularla buluşmasa da şimdiden kendinden söz ettirmeye başlamıştır. Sıra dışı kalelerden sevimli çayırlara kadar inşa edin ve eğlenceli mekaniklerin keyfini çıkarın.

İnşa ettiğiniz yerlere pencereler, sütunlar, kapılar ve daha birçok yapılar ekleyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra kalenizi tuğladan, tahtadan veya taştan inşa edebilirsiniz. Oyun size her türlü özgürlüğü tanıdığı gibi aynı zamanda mekaniksel açıdan da eğlenceli bir deneyim sunmaktadır.

Tiny Glade İndir

Tekrar oynanabilirliği yüksek olan Tiny Glade'i indirerek, siz de kendi kalenizi istediğiniz gibi oluşturabilir ve rahatlatıcı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Tekrar oynanabilirliği yüksek olan oyun içerisinde her seferde farklı yapılar inşa edebilirsiniz.

Sadece kale inşa etmekle kalmayıp, aynı zamanda etrafınızdaki bitkiler, patikalar, koyunlar, ateş böcekleri ve sarmaşıklarla da etkileşime girebilirsiniz.

Tiny Glade Sistem Gereksinimleri