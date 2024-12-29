Tobacco Shop Simulator, kendi tütün mağazanızı oluşturabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi tütün dükkanınızı yönetebileceğiniz Tobacco Shop Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunudur. İster tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte mağazanızı kurabilir ve büyütebilirsiniz. Lider markalarla sözleşme imzalayın, ürün tedarik edin ve raflarınıza ekleyin.

Müşterilerinizin mağazanızdan eli boş çıkmasına izin vermeyin. Her türlü tütün ürününü dükkanınızda barındırın ve çeşitliliğinizi artırın.

Dört oyuncuya kadar çevrimiçi eşli oyun deneyimi yaşayabilir ve görevleri arkadaşlarınızla birlikte paylaşabilirsiniz. Dükkanınızı oluşturduktan sonra dekore etmeli ve ürün tedarik etmelisiniz. Bu işlemleri bilgisayardan yapabilir ve siparişleri tamamlayabilirsiniz.

Tobacco Shop Simulator İndir

Müşteri memnuniyetini artırmak için ürünlerin fiyatını doğru bir şekilde belirlemelisiniz. Tobacco Shop Simulator'da, ürünlerin piyasa fiyat ortalamalarını araştırın ve en doğru fiyat etiketini müşterilerinize sunun.

Mağazanızı geliştirdikten sonra her işle siz uğraşmamalısınız. Yeni personeller işe alın ve dükkanınızın seviyesini yükseltin. Siz de Tobacco Shop Simulator indirin ve kendi tütün dükkanınızı oluşturun!

Tobacco Shop Simulator Sistem Gereksinimleri