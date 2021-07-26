Tokyo 2021 Android uygulaması ile Yaz Olimpiyat Oyunları sonuçları, madalyaları ve spor dallarını mobilden takip edebilirsiniz.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tokyo 2021 – Covid-19 salgını nedeniyle 2021’e ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatlarını mobilden takip etmek isteyen spor severler için geliştirilmiş uygulamalar arasında. Cytech Informatica tarafından yayınlanan Tokyo 2021 uygulaması, size tüm Olimpiyat uygulamalarının sunması gerekenleri (madalya tablosu ve tüm spor dallarına genel bir bakış) sunuyor.

Tokyo 2021 Olimpiyatları Uygulaması İndir

Tokyo’da düzenlenen 2021 Olimpiyat Oyunlarının tam programı görebildiğiniz, sporlar hakkında detaylı bilgi edinebildiğiniz ve madalya tablosunu gösteren ücretsiz bir Android spor uygulaması. Favori spor dallarını seçebiliyorsunuz, uygulama tüm favori sporlarınız için bir program oluşturuyor. Uygulamanın tek beğenmeyeceğinizi düşündüğümüz yanı; reklam içermesi ve geçerli saat dilimini her zaman üstte göstermesi. Ayrıca iOS sürümü de bulunmuyor.

2021 Yaz Olimpiyatları Hakkında – 2020 Yaz Olimpiyatları (XXXII. Yaz Olimpiyatları Oyunları), 24 Temmuz – 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti olan Tokyo’da düzenlenmesi planlanıyordu ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2021’e ertelendi. 32. Yaz Olimpiyat Oyunları 8 Ağustos 2021’e kadar sürecek ve tarihte ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Müsabakalarda geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektleri kullanılacak. Tokyo, 1964 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmıştı.