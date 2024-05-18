Kapsamlı içeriklere sahip olan Tokyo Mafia Simulator'de, araba çalabilir, yetkililere rüşvet verebilir ve yeraltı dünyasındaki suçlara karışabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 26 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tokyo Mafia Simulator, aksiyon ve maceranın bolca işlendiği bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tokyo'nun tehlikeli sokaklarında adeta bir mafya gibi dolaşacaksınız. İnsanları gasp edecek, arabalarını çalacak, diğer çetelerle iş birliği yapacak ve tüm suçları işleyeceksiniz.

Yeraltı dünyasındaki yaşamda kendinizi kanıtlamak ve kurnazlığınızı konuşturmak sizin elinizde. Yakuza hiyerarşisinde yükselirken halihazırdaki patronlarınıza sadakat göstermeniz büyük önem taşıyor. Oyunu oynama konusunda her ne kadar büyük bir özgürlüğe sahip olsanız da, ilk aşamada patronlarınıza saygı göstermek sizin için iyi olacaktır.

Neredeyse her konu başlığında yeni bir simülasyon oyunu piyasaya çıkıyor. Bu tür oyunlardan grafik ve mekanik anlamında çok fazla bir şey beklememek gerekir. Oynanış ve hikaye açısından oyuncuları etkileyen Tokyo Mafia Simulator, diğer simülasyon oyunlarında olduğu gibi sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Tokyo Mafia Simulator İndir

Mafya denilince aklınıza hemen suç ve benzeri işler gelebilir. Tahmin edeceğiniz üzere iş yerlerini harca bağlayabilir, dükkan satın alıp işletebilir, yetkililere rüşvet verebilir, çeşitli eşyaları çalabilir ve birçok yan görevi yapabilirsiniz.

Henüz daha piyasaya sürülmeyen bu oyun, 2024'ün 2. çeyreğinde çıkması planlanıyor. Siz de Tokyo Mafia Simulator indirin ve yeraltı dünyasının en büyük mafyası olun!

Tokyo Mafia Simulator Sistem Gereksinimleri

Çıkış tarihiyle birlikte sistem gereksinimleri de belirlenmemiş durumdadır. Lakin grafiklere bakacak olursak düşük sistemli PC'lerde de rahatlıkla çalışacak yapıdadır.