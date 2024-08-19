Zynga tarafından geliştirilen ve yayınlana Top Troops APK, içerisinde çeşitli karakterleri ve oyun modlarını barındıran bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Top Troops APK, kareli sütun ve satırlardaki birliklerinizi birleştirerek güçlendirdiğiniz ücretsiz bir savaş oyunudur. Birlikler birleştirildiğinde büyücüler, samuraylar, ejderhalar ve daha onlarca yeni karakterler ortaya çıkar. Her karakterin kullanım alanı farklıdır. Örneğin kılıç ustaları düşük hasar vurmalarına rağmen savunma hattında işinize yarayacaktır. Ordunuzu oluşturun ve birliklerinizi birleştirip rütbelerini yükseltin.

Krallığınızı büyütürken arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek isterseniz, Top Troops size kendi klanınızı kurma imkanı da sağlıyor. Aynı zamanda diğer klanlarla da ittifak kurarak gücünüzü ikiye katlayabilirsiniz. Çeşitli oyun modlarını deneyimleyin ve eğlenceli savaşlarda ordunuzu yönetin.

Doğru birim ve kombinasyonlarla birlikte savaşlara katılmalısınız. Aksi takdirde daha planlı gelişen rakiplere karşı yüzleşmeniz zor olacaktır. Her birinin kendine has yetenekleri olan onlarca takımdan birini seçerek, krallığınızı büyütebilirsiniz.

Top Troops APK İndir

Zynga tarafından geliştirilen Top Troops, grafikleri ve mobil oyunculara uygun olarak tasarlanan oynanışıyla birlikte dikkatleri kendine çekiyor. Birleşme mekaniklerinin bir arada bulunduğu eşsiz bir aksiyon-strateji oyunu arıyorsanız, kesinlikle Top Troops APK indirin ve birliklerinizi birleştirerek rakiplere karşı üstün duruma geçin.

Top Troops Oyunu Özellikleri