Total War oyunlarını seviyor musunuz? Peki Warhammer oyunlarını? Bu iki oyunun birleşimi işte karşınızda.

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Creative Assembly ile Feral Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Total War: WARHAMMER, strateji oyunu sevenlerin en büyük rüyalarını süsleyecek bir oyun. 2016 yılında piyasaya sürülen bu yapım oyunculardan olumlu geri dönüş aldı.

Bilindiği üzere Total War ve Warhammer iki farklı marka. Total War genellikle gerçekçi, tarihsel ve stratejik derinliği yüksek bir oyun serisidir. Warhammer ise pek çok farklı oyuna (genellikle stratejik derinliği yüksek) sahip, fantastik öğelerin bol miktarda kullanıldığı bir markadır. Total War mekaniklerinin Warhammer evreninde kullanılması pek çok oyuncunun hayaliydi.

Total War: WARHAMMER Full İndir

Eğer siz de bu kompleks ve sürükleyici oyunu oynamak ve kendi taktiğinizi kullanarak çeşit çeşit düşmanla savaşmak istiyorsanız Total War: WARHAMMER’ı indirebilirsiniz.

Oyun çıkış yaptıktan sonra pek çok DLC ile zenginleştirilmiştir. Bu oyun çok beğenildiği için devam oyunlarına da yeşil ışık yakıldı. Hem tek kişilik hem de çevrimiçi PvP oynamaya imkan veren bu oyunu strateji severler kaçırmasın.

Total War: WARHAMMER Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 64Bit

: Windows 7 64Bit İşlemci : Intel Core 2 Duo 3.0Ghz

: Intel Core 2 Duo 3.0Ghz Bellek : 3 GB RAM

: 3 GB RAM Ekran Kartı : (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P

: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan