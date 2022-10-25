Sonsuza kadar araba sürmek isteyen oyuncular için Traffic Driver 2 APK, bu fırsatı sunuyor.

Abdullah Yılmaz - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Araba sürme oyunları birçok kişinin stres atmak için oynadığı oyunlar arasında yer almaktadır. Ancak, sonsuza kadar devam eden araba sürme oyunları pek bulunmamaktadır. Bu nedenle devreye bir oyunun girmesi gerekiyordu ve Traffic Driver 2 APK bu duruma el atmış durumda.

Traffic Driver 2 APK İndir

On binlerce kişinin oynadığı ve pistte stres attığı oyunlardan biri olan Traffic Driver 2 APK, birçok kişi tarafından olumlu yorum aldığını ve gerçek bir sürüş deneyimi yaşattığını söylemeden geçmeyelim.

Birçok farklı araba bulunan oyunda aynı zamanda kamera açılarınıda değiştirmeye olanak tanımaktadır. Truck Simulator Ultimate oyununun yapımcılarından yeni bir araba sürme oyunu varolan talebe cevap vermiş gibi duruyor.

Birçok farklı arabanın bulunduğu oyunda aynı zamanda birçok harita bulunmaktadır. Bu sayede oyunu oynarken sıkılmayacağınız gözüküyor. Tabi her oyunun bir doyum noktası bulunuyor ama ben sonsuza kadar araba sürmek istiyorum diyorsan Traffic Driver 2 APK’ye bir göz atabilirsin.

Ters yönde ya da daha hızlı sürerseniz ekstra puanlar alabilirsiniz. Bir süre sonra yeni arabalara geçebilir ve çok daha fazla zevk yaşayabilirsiniz. Ayrıca Traffic Driver 2 APK, çevrim içi modu ile birçok oyuncu ile yarışmanızı sağlamaktadır. Traffic Driver 2 APK’nin grafiklerinin gayet güzel durduğunu da söylemeden geçmeyelim.