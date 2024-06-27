Trial Traction, kendi seviyelerinizi oluşturabildiğiniz bir platform yarış oyunudur. Motorunuza binin, engelleri aşın ve en hızlı şekilde sona ulaşmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Daha çok mobil cihazlarda rastladığımız platform yarış oyunları, Trial Traction ile bilgisayarlarda karşımıza çıkıyor. Pek fazla özelliği ve ayrıntısı bulunmayan bu 2D yarış oyununda, motosikletinizi kullanarak parkurlardan atlayın ve yeni seviyeye doğru adım atın.

Tümseklerle dolu olan yollarda, rampalarda ve zorlu engellerde mücadele edeceksiniz. Oyun içerisindeki tüm seviyeleri tamamlamaya çalışabilir veya kendi seviyelerinizi yaratarak, oyundan daha da keyif alabilirsiniz. Seviye yaratma sistemi aslında çok eğlencelidir. Oyuncular, kendi zorlu seviyelerini yaratarak diğer oyunculara meydan okuyabilir veya sıfırdan bir seviye sistemi çizebilirler.

Grafik açısından zaten tatmin edici bir geri dönüş yapan 2D yapı, olması gereken bir seviyede diyebiliriz. Ne kötü ne de çok iyi olan grafikler, aslında oyunu tam da oynanması gereken bir düzlemde olduğunu göstermektedir. Tek yapmanız gereken motorunuzu sürmek ve en hızlı şekilde sona ulaşmaktır.

Trial Traction İndir

Siz de Trial Traction indirin ve zorlu parkurlarda motosikletinizle akrobatik hareketler yapın. Havada istediğiniz gibi yön tuşlarını kullanabilir ve sadece seviyeyi bitirme amacından uzaklaşabilirsiniz.

Trial Traction Sistem Gereksinimleri