Tribe: Primitive Builder
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici PlayWay S.A.
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Maskeli adamlar tarafından kurtarıldığınız Tribe: Primitive Builder'da, gizemli bir adada hayatta kalmaya çalışın ve kabilenize yararlı olun.
Maskeli adamlar tarafından kurtarılıp hayatta kalmaya çalıştığınız Tribe: Primitive Builder oyununda, gizemli adanın derinliklerine doğru yola çıkın ve yeni yapılar inşa edin. Sizi bekleyen zorluklara kaşı yüzleşmeli ve ekipmanlar üretmelisiniz. Keşfetmediğiniz yerleri en hızlı şekilde keşfedin ve tehlikeli olan bu gizemli adanın sırrını çözün.
Medeniyeti yeniden oluşturmalı ve kabilenize her açıdan yararlı olmalısınız. Bir inşaatçı, kaşif, asker ve aklınıza gelebilecek konuma erişin. Binalarınızı gün geçtikçe geliştirin ve yeni yapılar inşa edin. Gelişmiş bir köy oluşturmak istiyorsanız, daha görkemli binalar yapın ve yeni planların kilidini açın. Keşfedilmemiş birçok sır ve malzemeye keşfederek, kabileniz için en değişik ekipmanları yapabilirsiniz.
Tribe: Primitive Builder İndir
Yaşlıların rehberliğinde adadaki yolculuğunuza başlayın. Her tehlikeye karşı dikkattli olun ve saldırı ekipmanları üretin. Kabilenize liderlik etmek istiyorsanız, tahmin edeceğiniz üzere onların güvenini kazanmalısınız. Siz de Tribe: Primitive Builder indirerek, gizemli adada hayatta kalabilirsiniz.
Tribe: Primitive Builder Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-6400 ya da AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: RX 570 4GB VRAM veya GeForce GTX 970 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan