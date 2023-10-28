Maskeli adamlar tarafından kurtarıldığınız Tribe: Primitive Builder'da, gizemli bir adada hayatta kalmaya çalışın ve kabilenize yararlı olun.

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Maskeli adamlar tarafından kurtarılıp hayatta kalmaya çalıştığınız Tribe: Primitive Builder oyununda, gizemli adanın derinliklerine doğru yola çıkın ve yeni yapılar inşa edin. Sizi bekleyen zorluklara kaşı yüzleşmeli ve ekipmanlar üretmelisiniz. Keşfetmediğiniz yerleri en hızlı şekilde keşfedin ve tehlikeli olan bu gizemli adanın sırrını çözün.

Medeniyeti yeniden oluşturmalı ve kabilenize her açıdan yararlı olmalısınız. Bir inşaatçı, kaşif, asker ve aklınıza gelebilecek konuma erişin. Binalarınızı gün geçtikçe geliştirin ve yeni yapılar inşa edin. Gelişmiş bir köy oluşturmak istiyorsanız, daha görkemli binalar yapın ve yeni planların kilidini açın. Keşfedilmemiş birçok sır ve malzemeye keşfederek, kabileniz için en değişik ekipmanları yapabilirsiniz.

Tribe: Primitive Builder İndir

Yaşlıların rehberliğinde adadaki yolculuğunuza başlayın. Her tehlikeye karşı dikkattli olun ve saldırı ekipmanları üretin. Kabilenize liderlik etmek istiyorsanız, tahmin edeceğiniz üzere onların güvenini kazanmalısınız. Siz de Tribe: Primitive Builder indirerek, gizemli adada hayatta kalabilirsiniz.

Tribe: Primitive Builder Sistem Gereksinimleri