Trine serisi devam ediyor. Trine 5 A Clockwork Conspiracy’yi hemen indirin ve dilerseniz arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza bu hoş oyunu oynayın.

Kemal Tavus - 49 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Frozenbyte tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanan Trine 5 A Clockwork Conspiracy 2023 yılında piyasaya sürüldü. Önceki Trine oyunlarının izinden giden bu oyunda görsellik arşa ulaşmış durumda. Açık ara serinin en iyi gözüken oyunu olan Trine 5 A Clockwork Conspiracy, bizleri yine macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

1 ila 3 oyuncuyla kadar oynama imkanı bulunan bu yapımda klasik Trine karakterlerini yönetiyoruz. Ağzınızı açık bırakacak bir görselliğe sahip olan bu oyunda masalsı oyun müzikleri ile adeta ruhunuz dinlenecek.

Klasikleşmiş Trine karakterlerini bu oyunda özelleştirebiliyoruz. Farklı kıyafetler giydirerek oyunda tarzınızı konuşturabilirsiniz.

Trine 5 A Clockwork Conspiracy İndir

Siz de hemen Trine 5 A Clockwork Conspiracy indirin ve bu benzersiz maceraya bir an önce başlayın.

Trine 5 A Clockwork Conspiracy Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10/11

: Windows 10/11 İşlemci : Intel Core i7-2600K 3.40 GHz ya da Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-2600K 3.40 GHz ya da Ryzen 5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280

: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 16 GB kullanılabilir alan

: 16 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX uyumlu