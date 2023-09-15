Trine 5 A Clockwork Conspiracy
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 16000.00 MB
- Üretici Frozenbyte
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Trine serisi devam ediyor. Trine 5 A Clockwork Conspiracy’yi hemen indirin ve dilerseniz arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza bu hoş oyunu oynayın.
Frozenbyte tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanan Trine 5 A Clockwork Conspiracy 2023 yılında piyasaya sürüldü. Önceki Trine oyunlarının izinden giden bu oyunda görsellik arşa ulaşmış durumda. Açık ara serinin en iyi gözüken oyunu olan Trine 5 A Clockwork Conspiracy, bizleri yine macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
1 ila 3 oyuncuyla kadar oynama imkanı bulunan bu yapımda klasik Trine karakterlerini yönetiyoruz. Ağzınızı açık bırakacak bir görselliğe sahip olan bu oyunda masalsı oyun müzikleri ile adeta ruhunuz dinlenecek.
Klasikleşmiş Trine karakterlerini bu oyunda özelleştirebiliyoruz. Farklı kıyafetler giydirerek oyunda tarzınızı konuşturabilirsiniz.
Trine 5 A Clockwork Conspiracy İndir
Siz de hemen Trine 5 A Clockwork Conspiracy indirin ve bu benzersiz maceraya bir an önce başlayın.
Trine 5 A Clockwork Conspiracy Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: Intel Core i7-2600K 3.40 GHz ya da Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
Türkçe dil desteği
Görsel olarak nefes kesici
Basit ve eğlenceli oynanış mekanikleri
Hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla oynama imkanı