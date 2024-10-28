Tebligat işlemlerinizi yapabileceğiniz UETS APK, kullanıcı dostu arayüzüyle tüm tebligat işlemlerini kolay hale getiriyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

UETS APK, PTT tarafından geliştirilen bir online tebligat sistemidir. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulamada, tebligat işlemlerinizin tamamını yapabilir ve hesabınıza iletilen belgelerden anlık bilgi alabilirsiniz.

PTT UETS APK ile tebligat işlemleriniz daha kolay hale geliyor. Mahkemelerden, idari kurumlardan veya diğer yetkili mercilerden gelen belgelere rahatlıkla ulaşın. Tebligat içeriklerini görüntülemek istiyorsanız, "Hesap Bilgilerim" kısmından "Tebligatlarım" sekmesine giriş yapabilirsiniz. Ardından karşınıza çıkan arayüzde adınıza gelen tüm belgelere ulaşarak, rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

UETS APK İndir

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan UETS uygulaması, aynı zamanda tebligatlara delil sorgulama işlemi de yapabilmektedir. Aynı arayüz menüsünü kullanarak, "Delil Sorgulama" kutucuğuna tıklayabilirsiniz.

Uygulamayı kullanırken herhangi bir zorluk çekmez ve tüm işlemlerinizi rahatlıkla yerine getirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra UETS, yetkili hesaplar arasında geçiş yapmaya da olanak sağlıyor. Sistemsel herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, geri bildirimlerini UETS yetkililerinize bildirebilir ve yardım alabilirsiniz.

Siz de UETS APK indirin ve tebligat işlemlerinizi online olarak tamamlayın!

UETS Uygulaması Özellikleri