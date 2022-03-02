UltFone Android System Repair sayesinde Windows bilgisayarınız üzerinden Android telefonunuzu onarabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonların hayatımızdaki yeri ve önemi artmaya devam ederken getirdiği sorunlar da artmaya devam ediyor. Özellikle güvenlik problemi hem ülkemiz kullanıcıları hem de dünyadaki diğer kullanıcılar tarafından adeta kabus olarak nitelendiriliyor. Telefonların kırılması ya da bozulması can sıkarken internet ortamındaki tehlikeler de saymakla bitmiyor. İnternetten bulaşan bir virüs cihazları olumsuz etkilerken, verilerin de çalınmasına ya da kaybolmasına neden oluyor. Tam da bu nokta da UltFone Android System Rapair kullanıcıların imdadına yetişiyor.

Günümüzde telefon ve tabletlere virüs bulaşması herkesin kabusu artık. Çeşitli antivirüs yazılımları yer yer yetersiz kalsa da insanlar antivirüs programları kullanarak bu tür tehlikelere karşı kendilerini güvene almaya çalışıyorlar. Virüsler cihazlar üzerindeki verileri silerse bu durum daha da zor bir hal alıyor. Bu gibi durumlar da UltFone Android System Rapair kullanıcıların imdadına yetişiyor ve virüs ya da trojenin getirdiği bu tür sorunları onararak çözüme kavuşturuyor.

UltFone Android System Rapair Özellikleri

Basit ve kullanışlı bir arayüz,

Ücretli ve ücretsiz sürümler,

Birkaç tıklama ile sistemi baştan güvenle onarma,

Hasarlı dosyalara erişebilme,

Cihazın eskisi gibi sağlıklı olmasını sağlayabilme,

Siyah ekran gibi 150’den fazla Android sistem sorununu giderebilme,

Andorid telefon ve tablet ile tam uyumlu bir yapı,

150’den fazla Android sorunu baz alınarak geliştirilen UltFone Android System Rapair adlı uygulama, sistemi baştan onararak cihazın daha stabil ve sağlıklı çalışabilmesini sağlıyor. Kurtarma modu sayesinde cihaz üzerinde yer alan sorunları yok sayarak verilere de erişme fırsatı veren başarılı uygulama, sistem ön belleğini de başarılı bir şekilde temizliyor. Cihazı en iyi duruma getirmek için çalışan program içerisinde pek çok farklı özellikten de yararlanabilmek mümkün.

Herhangi bir Android uzmanına ihtiyaç duymadan, evde kullanıcılara Android sorunlarını çözebilme fırsatı veren UltFone Android System Rapair özellikle virüs kilitlenmelerine karşı olarak geliştirildi. Birbirinden farklı Android sorunlarını en hızlı ve kısa süre de çözmeye imkan veren yapım, siyah ekran gibi sorunlar için de birebir çözümler sunuyor.

UltFone Android System Rapair İndir

Resmi web sitesi üzerinden dağıtılan uygulamanın bir de ücretli sürümü yer alıyor. Dileyenler ücretli sürümü satın alabilir, dileyenler de ücretsiz sürüm ile standart özelliklere erişebilirler.