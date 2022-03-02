UltFone iPhone Backup Unlocker ile şifresini unuttuğunuz iTunes yedeklerinizin şifresini kaldırabilir ve verilerinize güvenli bir şekilde erişebilirsiniz.

Berk Demirci - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Apple kullanıcılara ait verilerin gizliliğini sağlayabilmek adına oldukça fazla sayıda seçenek sunuyor ve bunlardan birisi, iTunes aracılığı ile aldığınız yedekleri şifreleyebilmenize imkan tanıyor. Bu sayede yedeklerinize, ve dolayısı ile kişisel verilerinize, şifreyi bilmeyen kişiler erişim sağlayamıyor.

Tabii burada can sıkıcı bir senaryoyu da ele almak gerekiyor çünkü yedeklemenizin şifresini unutursanız bu yedeklere, ve dolayısı ile verilere, siz de ulaşamayacaksınız. Eğer bu başınıza geldiyse, verilerinizi kaybetme riski ile karşı karşıya olabilirsiniz.

Tam da bu noktada devreye giren UltFone iPhone Backup Unlocker, aldığınız şifreli yedeklemelerin şifresini kaldırmak ve verilerinize erişmek için kullanabileceğiniz hızlı, basit, işlevsel ve güvenilir bir program olarak öne çıkıyor.

UltFone iPhone Backup Unlocker Özellikleri Neler?

Şifreleri yedekleri en yüksek başarı oranı ile kurtarabilmek için üç güçlü saldırı modu sunar.

Veri kaybına uğramadan Ekran Süresi şifresini kaldırmaya imkan sağlar.

Tüm iPhone modellerini ve iOS sürümlerini destekler.

UltFone iPhone Backup Unlocker, şifreli yedeklemeleri kurtarmak için üç farklı moda sahip.

Bunlardan ilki, şifrenin tek bir karakterini bile hatırlamayan kişilere hitap ediyor ve program, olası tüm kombinasyonları deneyerek şifreyi çözmeyi deniyor. Tabii ki koyduğunuz şifreye bağlı olarak bu seçenek biraz vakit alabilir.

Bir diğer seçenek, parolanın uzunluğunu ve kullanılan karakterlerden bazılarını hatırlayanlara hitap ediyor. Buraya uygun parametreleri girmenizin ardından program, bu parametrelere uygun kombinasyonlara odaklanıyor.

Son seçenek ise şifrenin hangisi olduğunu hatırlamayanlara yönelik. Sık kullandığınız şifreleri sözlüğe kaydettikten sonra program, buradaki şifrelerin her birini tek tek deniyor.

Programın ikinci işlevi ise Ekran Süresi parolasını unutanları hedefliyor. Kısıtlama koyduğunuz uygulamalara ya da oyunlara erişemiyorsanız, UltFone iPhone Backup Unlocker ile herhangi bir veri kaybetmeden kısıtlandırmaları kaldırabilirsiniz.

Desteklenen Modeller

iPhone 13 Serisi

iPhone 12 Serisi

iPhone 11 Serisi

iPhone XS Max / XS / XR

iPhone X

iPhone SE 2020

iPhone 8 Serisi

iPhone 7 Serisi

iPhone 6 Serisi

iPhone 5 Serisi

ve önceki modeller

Desteklenen Sistemler