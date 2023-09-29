Şehirler arası otobüs şoförü olmak mı istiyorsunuz? Fernbus Simulator ile bu hayalinizi gerçekleştirin.

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TML-Studios tarafından geliştirilen ve Aerosoft GmbH tarafından yayınlanan Fernbus Simulator 2016 tarıhinde piyasaya sürüldü. Şehirler arası otobüs simülasyonu olan bu oyunda gerçekçi bir araç kullanma deneyimi elde ediyoruz.

Almanya’da gezindiğimiz bu oyunda 40’tan fazla şehir bulunuyor. Bir şehirler arası otobüs şoförünün günlük rutininin oyunlaştırılmış versiyonu da diyebiliriz. Son derece detaylı bir şekilde modellenen otobüsler ve yolcular gerçekçi bir deneyim sağlıyor.

Almanya’daki şehirlerden başlıcaları şunlardır:

Berlin

Hamburg

Munich

Cologne

Frankfurt

Stuttgart

Leipzig

Dresden

Erfurt

Würzburg

Karlsruhe

Bremen

Hannover

Dusseldorf

Dortmund

Fernbus Simulator’da pek çok DLC’ de bulunmaktadır. Danimarka, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerin yol haritalarına da sahip olabiliyorsunuz. Oldukça fazla içeriğin olduğu bu oyun otobüs sürmekten keyif alanlar için harika bir yapım.

Fernbus Simulator İndir

Hemen Fernbus Simulator indirin ve bu şehirler arası otobüs simülasyonunu bir an önce deneyimleyin.

Fernbus Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 7/8/8.1/10 (sadece 64bit)

: 7/8/8.1/10 (sadece 64bit) İşlemci : En az 2,6 GHz Intel Core i5 İşlemci veya benzeri

: En az 2,6 GHz Intel Core i5 İşlemci veya benzeri Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 560 ya da benzeri AMD Radeon (onboard kartlar desteklenmiyor)

: Nvidia GeForce GTX 560 ya da benzeri AMD Radeon (onboard kartlar desteklenmiyor) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 45 GB kullanılabilir alan