Fernbus Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 45000.00 MB
- Üretici TML-Studios
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Şehirler arası otobüs şoförü olmak mı istiyorsunuz? Fernbus Simulator ile bu hayalinizi gerçekleştirin.
TML-Studios tarafından geliştirilen ve Aerosoft GmbH tarafından yayınlanan Fernbus Simulator 2016 tarıhinde piyasaya sürüldü. Şehirler arası otobüs simülasyonu olan bu oyunda gerçekçi bir araç kullanma deneyimi elde ediyoruz.
Almanya’da gezindiğimiz bu oyunda 40’tan fazla şehir bulunuyor. Bir şehirler arası otobüs şoförünün günlük rutininin oyunlaştırılmış versiyonu da diyebiliriz. Son derece detaylı bir şekilde modellenen otobüsler ve yolcular gerçekçi bir deneyim sağlıyor.
Almanya’daki şehirlerden başlıcaları şunlardır:
- Berlin
- Hamburg
- Munich
- Cologne
- Frankfurt
- Stuttgart
- Leipzig
- Dresden
- Erfurt
- Würzburg
- Karlsruhe
- Bremen
- Hannover
- Dusseldorf
- Dortmund
Fernbus Simulator’da pek çok DLC’ de bulunmaktadır. Danimarka, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerin yol haritalarına da sahip olabiliyorsunuz. Oldukça fazla içeriğin olduğu bu oyun otobüs sürmekten keyif alanlar için harika bir yapım.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Fernbus Simulator İndir
Hemen Fernbus Simulator indirin ve bu şehirler arası otobüs simülasyonunu bir an önce deneyimleyin.
Fernbus Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 7/8/8.1/10 (sadece 64bit)
- İşlemci: En az 2,6 GHz Intel Core i5 İşlemci veya benzeri
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 ya da benzeri AMD Radeon (onboard kartlar desteklenmiyor)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Detaylı tasarlanmış araçlar
Simülasyona son derece yakın bir oynanış