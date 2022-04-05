Ultimate GTA 5 Superman Mod
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,735
- DOSYA BOYUTU 26.10 MB
- Üretici JulioNIB
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Ultimate GTA 5 Superman Mod, GTA V için yeni ve en iyi süperman modudur. GTA 5 superman modu ücretsiz ve kurulumu basittir.
Ultimate GTA 5 Superman Mod, yeni GTA V Süperman modudur. En iyi GTA 5 modları geliştiren JulioNiB tarafından ücretsiz olarak indirilmeye sunulan GTA 5 Süperman modu tamamen yenidi. Şimdiye kadar yapılmış en güçlü, şiddetli, dramatik, çılgın ve eksiksiz Süperman script modunu yukarıdaki GTA Superman Mod İndir butonuna tıklayarak Windows bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Oyuna farklı bir bakış açısı kazandıran GTA Superman Modu ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Dileyen oyuncular indirip kullanmaya başlayabilirler.
Ultimate GTA 5 Superman Modu İndir
GTA 5 için ilk superman modunun yeniden yapımı GTA 5 Ultimate Superman Mod adıyla Windows PC kullanıcıları için ücretsiz indirilmeye açıldı. Grand Theft Auto 5 Marvel Thanos Endgame mod, PS4 Marvel Spider-Man mod, Predator mod, X-men Magneto mod, Hulk mod, Green Goblin mod ve daha birçok GTA 5 ve başka popüler PC oyunları için mod hazırlayan JulioNiB tarafından geliştirilmiş olan mod, şu anda bulunabilecek en iyi GTA 5 superman modu.
Bu mod, süper güç, süper hız ve süpersonik uçuş sağlıyor. Aynı zamanda sağlığın yenilenmesini sağlıyor ve güneş enerjisi özelliği sunuyor. Süperman enerjisini Güneş’in gücüyle yenileyebiliyor. Bu mod doğal olarak aynı zamanda yakın dövüş saldırıları, heyecan dolu yakın dövüş saldırıları ve karışık yakın dövüş saldırılarını da içeriyor. Ayrıca oyuncuların hedefleri tutup fırlatmasına, insanları taşımasına ve kıyafetlerini kişiselleştirmesine (suit.ini dosyası aracılığıyla) olanak tanıyor. Süperman modu aşağıdaki süper güçleri kazandırıyor.
Ultimate GTA 5 Superman Modu Özellikleri
- Lazer saldırısı
- Parçalı lazer saldırıları
- Büyük patlamaya yol açan lazer saldırısı
- Lazer püskürtme saldırısı
- Isı hedefi silahı (hedefi silahsız bırakma)
- Kalp sökme/Kafa koparma
- Kalp/Kafa parçalama
- Lazerle bakarak hedefi yakma
- Lazerle başı yerinden koparma
- Süper rüzgar esmesi
- Rüzgar esintisini dondurma
- Güneş patlaması
GTA 5 Superman Mod Kurulumu
GTA 5 Süperman Modu nasıl kurulur? Öncelikle bu mod OpenIV paket yükleyicisini kullanıyor. OpenIV’i kullanarak indirdiğiniz zip dosyasının içindeki .OIV paketlerini kurun. Hikaye modunda oyununuzun çökmesi durumunda bu çözümü uygulayın. NIBShDotNet eklentisini (NIBMods Menüsünü içeren) yüklemeyi unutmayın. Gereksinimler hakkında önemli bilgiler için Readme.txt dosyasına bakın.