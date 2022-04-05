Ultimate GTA 5 Superman Mod, GTA V için yeni ve en iyi süperman modudur. GTA 5 superman modu ücretsiz ve kurulumu basittir.

Erkan Calp - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ultimate GTA 5 Superman Mod, yeni GTA V Süperman modudur. En iyi GTA 5 modları geliştiren JulioNiB tarafından ücretsiz olarak indirilmeye sunulan GTA 5 Süperman modu tamamen yenidi. Şimdiye kadar yapılmış en güçlü, şiddetli, dramatik, çılgın ve eksiksiz Süperman script modunu yukarıdaki GTA Superman Mod İndir butonuna tıklayarak Windows bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Oyuna farklı bir bakış açısı kazandıran GTA Superman Modu ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Dileyen oyuncular indirip kullanmaya başlayabilirler.

Ultimate GTA 5 Superman Modu İndir

GTA 5 için ilk superman modunun yeniden yapımı GTA 5 Ultimate Superman Mod adıyla Windows PC kullanıcıları için ücretsiz indirilmeye açıldı. Grand Theft Auto 5 Marvel Thanos Endgame mod, PS4 Marvel Spider-Man mod, Predator mod, X-men Magneto mod, Hulk mod, Green Goblin mod ve daha birçok GTA 5 ve başka popüler PC oyunları için mod hazırlayan JulioNiB tarafından geliştirilmiş olan mod, şu anda bulunabilecek en iyi GTA 5 superman modu.

Bu mod, süper güç, süper hız ve süpersonik uçuş sağlıyor. Aynı zamanda sağlığın yenilenmesini sağlıyor ve güneş enerjisi özelliği sunuyor. Süperman enerjisini Güneş’in gücüyle yenileyebiliyor. Bu mod doğal olarak aynı zamanda yakın dövüş saldırıları, heyecan dolu yakın dövüş saldırıları ve karışık yakın dövüş saldırılarını da içeriyor. Ayrıca oyuncuların hedefleri tutup fırlatmasına, insanları taşımasına ve kıyafetlerini kişiselleştirmesine (suit.ini dosyası aracılığıyla) olanak tanıyor. Süperman modu aşağıdaki süper güçleri kazandırıyor.

Ultimate GTA 5 Superman Modu Özellikleri

Lazer saldırısı

Parçalı lazer saldırıları

Büyük patlamaya yol açan lazer saldırısı

Lazer püskürtme saldırısı

Isı hedefi silahı (hedefi silahsız bırakma)

Kalp sökme/Kafa koparma

Kalp/Kafa parçalama

Lazerle bakarak hedefi yakma

Lazerle başı yerinden koparma

Süper rüzgar esmesi

Rüzgar esintisini dondurma

Güneş patlaması

GTA 5 Superman Mod Kurulumu

GTA 5 Süperman Modu nasıl kurulur? Öncelikle bu mod OpenIV paket yükleyicisini kullanıyor. OpenIV’i kullanarak indirdiğiniz zip dosyasının içindeki .OIV paketlerini kurun. Hikaye modunda oyununuzun çökmesi durumunda bu çözümü uygulayın. NIBShDotNet eklentisini (NIBMods Menüsünü içeren) yüklemeyi unutmayın. Gereksinimler hakkında önemli bilgiler için Readme.txt dosyasına bakın.