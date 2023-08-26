Under The Waves, Stan adındaki bir karakteri canlandırdığımız su altı macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Karakterimiz Stan ile birlikte uzun süreli bir su altı görevine çıkıyoruz. Gönüllü olarak girdiğimiz bu görevde tuhaf olaylar ve çeşitli zorluklarla başa çıkmamız gerekiyor. Kuzey denizinin derinliklerinde geçen Under The Waves'de, gizemlerle dolu bir retro havası alabilirsiniz.

Profesyonel bir dalgıç olan Stan, yaşamını değiştiren yeni kararlar almak ve hayatını kurtarmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Sinematik görselleri, dokunaklı hikayesi ve göz alıcı grafikleriyle beraber, siz oyunculara su altı dünyasını tam anlamıyla yaşatıyor.

Denizaltı kullanarak geniş ve huzur verici okyanusta ilerleyin. Mağaraları, enkazları, bitkileri ve daha birçok şeyi dalgıç kıyafetiyle inceleyin. Yeni ekipmanlar üreterek Stan'in keşfetme görevinde uzun süre ilerlemesini sağlayın. Korku dolu travmatik geçmişini aşmaya çalışan Stan'in, hayatını geri kazanması adına mücadele edin ve suyun yüzeyine çıkmanın bir yolunu arayın.

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Okyanusun içindeki akıl almaz güzellikleri keşfedin ve görevlerinizi yaparken bir yandan da huzuru tadın. Etkileyici müzik ve sus sesleriyle birlikte, fütüristik bir deneyim yaşayın.

Stan'in geçmişini yenmesi ve kuzey sularından kurtulması için görevleri tamamlayarak yeni yollar arayın. Siz de Under The Waves indirerek, retro, bilim kurgu ve harika fütüristik bir oyun deneyimi yaşayın

Under The Waves Sistem Gereksinimleri