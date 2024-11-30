Underground Garage, hasar gören araçları tamir edip, özelleştirebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Beardedbrothers Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Underground Garage, kapsamlı özelleştirme seçeneklerini içerisinde barındıran bir tamirci simülasyonudur. Otomobillerinizi daha yüksek hızlara çıkarabilmek için geliştirin, motorlarını tamir edin ve yeni parçalar ekleyin.

Tamir edeceğiniz her araç, onlarca parçadan oluşmaktadır. Kazadaki hasara bağlı olarak tamir edilmesi gereken araçlarınızı hassasiyet ve özenle hayata döndürmelisiniz.

Sadece motor açısından değil, aynı zamanda görünümü de özelleştirebilirsiniz. Mükemmel bir şekilde boyayabilir, çeşitli çıkartmalar yapıştırabilir ve kendi tarzınızı ifade eden parçaları üzerine ekleyebilirsiniz.

Arabalarınızı tamamladıysanız, artık son aşamaya geldiniz demektir. Test etmek ve rakiplerle yarışmak için, yarış modlarına katılabilir ve araçlarınızı test edebilirsiniz. Zaman yarışı modunda mücadele edebilir, sokaklarda yarışabilir ve gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Underground Garage İndir

Siz de arabalarınızı modifiye etmek istiyorsanız, Underground Garage indirin ve gerçekçi bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Underground Garage Sistem Gereksinimleri