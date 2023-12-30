United Penguin Kingdom: Huddle up, bilgisayarlarınızda ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz şehir kurma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz United Penguin Kingdom: Huddle up, penguenlere özel olarak yerleşim yeri inşa ettiğimiz bir şehir kurma oyunudur. Penguenlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığımız bu oyunda, şehrinizi büyütün ve dışa bağlı olan sorunlara karşı önlem alın. Şehrinizi geliştirmeye devam ederken, bir yandan da katil balinalara ve foklara karşı önlemler almalısınız. Zaman zaman tehdit yaratan bu hayvanlar, hem şehrinize zarar verir hem de penguenlerinize karşı galip gelebilirler.

İnsanlar için değil, penguenler için çalışmalısınız. Penguenlere layık bir yer oluşturmak için daha iyi yiyecek mekanları, eğlence mekanları, teknolojik aletler, zarif şehir dekorasyonları, lüks evler ve aklınıza gelebilecek her türlü özelliği penguenlere sunmalısınız.

Dış etkenlere karşı şehrinizi savunmak için şehrinizin dışına savunma kuleleri inşa ederek hayatta kalabilirsiniz. Bu hayvanlar sadece sizi öldürmüyor, aynı zamanda yiyeceklerinizi de çalmak için geliyorlardır. Bunun için her zaman teyakkuzda olun ve kısıtlı yiyeceğinizi kimseyle paylaşmayın.

United Penguin Kingdom: Huddle up İndir

Oyun aslında insanların yaptığı işi penguenlerle yapıyor. Ekonomi sistemine kadar bulunan bu oyunda, penguenlere bir insanmış gibi davranabilir ve onlara özel etkinlikler sunabilirsiniz. Grafik ve hikaye açısından gerçekten düşünülmüş olan United Penguin Kingdom: Huddle up'ı indirerek, siz de penguen imparatorluğunuzun kapılarını açabilirsiniz.

United Penguin Kingdom: Huddle up Sistem Gereksinimleri