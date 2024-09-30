VirusTotal Mobile APK, telefonunuzda bulunan kötü amaçlı yazılımları tespit edebileceğiniz bir antivirüs uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz VirusTotal Mobile APK, birçok farklı analiz programını içerisinde barındıran bir antivirüs programıdır. Cihazınızda bulunan uygulamaları denetleyerek, kötü amaçlı yazılımları kolaylıkla engellemektedir. Uygulama sayesinde 3. parti uygulamaları analiz ederek indirebilirsiniz.

50'den fazla antivirüs tarafından taranan telefonunuzdaki her şeyden haberdar olabilirsiniz. VirusTotal Mobile, uygulamaların yanı sıra dosya ve URL linklerini de analiz edebilmektedir. Evet, istediğiniz web sitesini analiz edebilir ve şüpheli yazılımları görebilmenizi sağlar.

VirusTotal Mobile APK uygulamasını açtığınız zaman ilk olarak otomatik bir taramayla karşılaşacaksınız. Aslında bu özellikle birlikte sorunlu her öğeyi görebilir ve sorunları giderebilirsiniz. Tehlikeli öğeler kırmızı renkte görünürken, virüs barındırmayanlar yeşil renkte görünecektir.

VirusTotal Mobile APK İndir

Yüklü bir uygulamanın yanı sıra web sayfasını analiz etmek istiyorsanız, ekranın alt kısmında bulunan bölüme URL'i girmeniz yeterli olacaktır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm özellikleri rahatlıkla kullanabilir ve kolayca anlayabilirsiniz.

Siz de VirusTotal Mobile APK indirin ve cihazınızda bulunan iyi veya kötü her türlü aktiviteyi Android antivirüs programı sayesinde görüntüleyin!

VirusTotal Mobile Uygulaması Özellikleri