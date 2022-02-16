VMOS PRO ile Android cihazınıza sanal bir telefon kurabilir, kullanabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde Google Play üzerinde milyonlarca uygulama yer alıyor. Bu uygulamalar arasında yararlı olanlar kadar zararlı olanlar da bulunuyor. Google tarafı sürekli bu zararlı yazılımları marketten temizlemeye çalışırken bazen yetersiz de kalabiliyor. Kullanıcılar bu tür tehlikelere karşı çeşitli antivirüs programları ile karşı koymaya çalışırken bugün yeni bir uygulama ile güvenliği bir adım daha ileriye taşıyabilmenin mümkün olduğu ortaya çıktı. VMOS PRO adında yayınlanan uygulama sanal cihaz oluşturmaya olanak tanıyor.

VMOS-App Cloner tarafından geliştirilen ve mobil platformda araçlar arasında yer alan VMOS PRO kullanıcılara akıllı telefonlarında sanal bir telefon kurma fırsatı veriyor. Android platformu kullanıcılarına özel olarak geliştirilen ve yayınlanan VMOS PRO APK ücretsiz yapısı sayesinde Google Play üzerinde yer alıyor.

Android akıllı telefon kullanıcısıysanız ve güvenliğe önem veriyorsanız aradığının uygulamaların başında VMOS PRO gelmelidir. VMOS PRO kullanıcılara Android akıllı telefonları üzerinde sanal bir Android telefon kurma fırsatı veriyor. Güvenliğe önem veren kullanıcılar bu uygulama sayesinde şüphelendikleri ya da güvenmedikleri uygulamaları sanal cihaza yükleyebilir ve oradan kullanabilirler. Tam güvenlik önlemi sunan yapım, bu yönü ile gizliliği de ele almış oluyor.

VMOS PRO Özellikleri

Sanal cihaz kurma,

Ücretsiz kullanım,

Yüksek güvenlik önlemleri,

Bütün Android uygulamaları yükleyebilme ve kullanabilme,

Basit ve kullanışlı yapı,

Akıllı telefon kullanımı arttıkça beraberinde getirdiği tehlikelerde artmaya devam ediyor. Bu tehlikelere karşıda çeşitli uygulamalarda geliştiriliyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de VMOS PRO oldu. Sanal bir cihaz kurmaya ve bu cihaz üzerinde uygulamaları çalıştırmaya imkan veren başarılı yapım, günümüzde Google Play üzerinde ücretsiz olarak yer alıyor. Günümüze kadar bir milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilen yapım ücretsiz yapısı sayesinde sürekli olarak kitlesini artırmaya devam ediyor.

VMOS PRO APK İndir

Android platformu için geliştirilen VMOS PRO, Google Play üzerinde ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Dileyen kullanıcılar, uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirler.