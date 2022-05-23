Warcraft Arclight Rumble ile Android akıllı telefon ve tabletinizde strateji savaşlarına katılabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en popüler oyun yayıncılarından bir tanesi olan Blizzard Entertainment yine rahat durmuyor. Her yıl onlarca farklı oyun ile konsol, bilgisayar ve mobil platformda oyuncuların karşısına çıkan ünlü şirket yine yepyeni bir oyun duyurdu. Android oyuncularının yüzünü güldürecek olan yeni oyunun adı Warcraft Arclight Rumble apk olarak belirlendi. Oynaması ücretsiz olacak olan Warcraft Arclight Rumble apk indir gerçek zamanlı olarak oyuncuları stratejik bir dünya da buluşturacak. Gerçek zamanlı olarak PvP savaşlarında boy gösterecek olan oyuncular, çeşitli ödüller kazanabildikleri gibi seviye sistemi ile de en iyi oyuncular arasına katılmaya çalışacaklar.

Warcraft Arclight Rumble Apk Özellikleri

Ücretsiz,

Gerçek zamanlı PvP savaşları,

60’dan fazla savaş minisi ve karakteri,

5 oynanabilir aile,

Yeni haritalar ve yeni patronlar,

Farklı düşman türleri,

Çarpıcı grafik açıları,

Görsel şölen,

İngilizce dil seçeneği,

Zengin evren,

Eşsiz ses efektleri,

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını eşsiz bir evrene götürecek olan Warcraft Arclight Rumble apk yükle, birbirinden farklı 5 oynanabilir aile karakterlerini seçmeye fırsat verecek. Yepyeni haritalar ile oyunculara adeta görsel şölen sunacak olan yapım, zengin evreni ile yeni içerikleri de keşfetme fırsatı verecek. Çarpıcı grafik açıları ile savaşları farklı bir pencereden görmeye fırsat veren yapım, farklı düşman türleri ile hem rekabeti hem de aksiyonu sürekli destekleyecek.

60’dan fazla karakter ve minisi yakından tanıyacağımız oyun içerisinde rekabet dolu anlar yer alacak. Oyunculara gerçek zamanlı PvP savaşları yapmaya izin veren başarılı oyun, oyun dünyası tarafından merakla bekleniyor.

Warcraft Arclight Rumble Apk İndir

Android kullanıcıları tarafından geri sayımı başlayan Warcraft Arclight Rumble apk indir haftalardır Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alıyordu. Yayınlanması için geri sayıma başlayan oyun tam sürüm olarak yakında oyunculara sunulacak. Eğer oyunun yayınlandığından haberdar olmak istiyorsanız Google Play üzerinden ön kayıt yaptırabilir ve eşsiz bir evreni görmek için sizde geri sayıma başlayabilirsiniz.