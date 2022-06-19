Başarılı serinin yeni oyunu Warhammer 40,000: Tacticus, Android platformunda lansmana çıkmaya hazırlanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil dünyaya olan ilgi artmaya devam ettikçe yeni oyun ve uygulamalarda piyasaya çıkmaya devam ediyor. Google Play üzerinden kayıtlara açılan Warhammer 40,000: Tacticus, Warhammer serisinin en yeni oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkacak. Snowprint Studios AB tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan Warhammer 40,000: Tacticus apk indir, oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkacak. Android akıllı telefon ve tablet modelleri için geliştirilen yapım, Warhammer serisinin en geniş içeriklerine ev sahipliği yapacak. Yapım içerisinde birbirinden farklı karakterler olacak.

Bu karakterlerinde kendilerine has özellikleri de bulunacak. Mobil strateji oyunu olarak lansmana çıkacak olan Warhammer 40,000: Tacticus apk çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Warhammer 40,000: Tacticus APK Özellikleri

Gerçek zamanlı oynanış,

PvP maçları,

Birbirinden farklı karakter modelleri ve özellikleri,

Seviye sistemi ve yükseltilebilir içerikler,

Seviyeye göre eşleştirme,

İngilizce dil desteği,

Dünyanın dört bir yanındaki mobil oyunculara sunulacak olan Warhammer 40,000: Tacticus apk yükle, gerçek zamanlı olarak oynanacak. Strateji oyunu severler tarafından ilgiyle oynanacak olan yapım, sürükleyici bir havaya hakim olacak. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları gerçek zamanlı bir atmosferde bir araya getirecek olan oyun, gerçek oyuncuların birbirlerine karşı PvP savaşları yapmasına da olanak verecek.

Ön kayıt sürecinde 50 binden fazla oyuncu tarafından kayıt yaptırılan yapım düzenli olarak güncellemeler de alacak.

Rütbe ve seviye sistemi ile aynı seviyedeki oyuncuları karşı karşıya getirecek olan strateji oyunu, kalıcı olarak internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Oyuncular gerçek zamanlı olarak karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi kazanmaya çalışacaklar.

Warhammer 40,000: Tacticus APK İndir

Google Play üzerinde lansmana çıkmaya hazırlanan Warhammer 40,000: Tacticus apk indir, ücretsiz olarak oynanacak. Rekabetçi bir ortamda oyuncuları karşı karşıya getirecek olan oyun, diğer serileri gibi milyonları peşinden sürükleyecek gibi görünüyor.