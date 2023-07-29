Warnament, basitliği ile göze çarpan ülke bazlı bir sıra tabanlı strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yapımcı Luden.io tarafından geliştirilen Warnament, 9 Haziran tarihinde demosuyla birlikte Steam kütüphanesinde yerini almıştı. Henüz çıkış tarihi belli olmayan Warnament, 2023 içerisinde çıkış yapacak gibi duruyor. Bu sıra tabanlı strateji oyunu, basit ve öğrenmesi kolay olmasıyla birlikte, diğer ülke ve dünya bazlı strateji oyunlarına kıyasla basit olmuş.

Tek oyunculu modda kafanızı dağıtabilir, çevrimiçi modda ise size saldıran düşmanlarınızla mücadele verebilirsiniz. Bir ülke seçin ve herhangi bir siyasi rejimden birini daha seçin. Diplomasiyi, ticareti ve tabii ki savaş gücünüzü kullanarak ulusunuzu büyütün ve dünyayı elinizin altına alın.

Warnament İndir

Warnament, aynı türdeki klasik oyunlara benzer yapısıyla, arayüz ve mekanik öğrenme konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Oyunu hızlıca keşfedip, doğrudan çatışmaya atlayabilirsiniz. Politik rejiminiz çok önemlidir. İstediğinizi seçebilme özelliğiyle birlikte isterseniz öğle yemeğinde teotratik bir Fransa, isterseniz de akşam yemeğinde komünist bir Lüksemburg olabilirsiniz.

Teknolojiyle birlikte ilerlemelisiniz. Her eyaleti ayrı bir şekilde yönetin ve topraklarınızı bir lord gibi yönetin. Bunun dışında, savunma altyapısı oluşturarak topraklarınızı düşman güçleri tarafından koruyun. Anlayacağınız üzere, savaşa ve ülke yönetmeye dair her şeyi yapabileceğiniz Warnament'ı indirin ve tarihe geçecek yönetiminizi konuşturun.

Warnament Sistem Gereksinimleri