Warplane Inc., iki boyutlu uçuş simülatörü, simülasyon oyunudur.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Warplane Inc., oyuncuların varsayımsal savaş tarihi, kahramanlarının ve kurbanlarının hikayelerinin yanı sıra askeri havacılığın gelişimi hakkında bilgi sahibi olduğu 2 boyutlu uçuş simülatörü oyunu. Uçmayı öğrenin, görevleri tamamlayın, uçağınızı ve silahlarınızı geliştirmek için para kazanın. Sonunda tek bir düğmeyle harekete geçirebileceğiniz nükleer bomba bile alabilirsiniz. Düğmeye basarsanız, durdurma şansınız yok!

Warplane Inc. - Uçuş Simülatörü Oyunu İndir

Eşsiz fizik tabanlı hava muharebe sistemi ve derin anlamlar taşıyan hikayesiyle çarpıcı bir Dünya savaşı savaş uçağı simülasyonunda savaşın. İki gerçek olmayan devlet düşmanlığa başladı. Savunma mı yoksa işgal mi? Savaş ve barış, sizi gerçekçi savaş deneyiminin dünyasına sokacak iç içe geçmiş iki hikaye. İki kahraman; Pilot James ve onun kız arkadaşı oyunun da ana karakterlerinden Anna. Gerçek tarihi olaylar (örneğin Tanya Savicheva’nın günlüğü) veya gazete küpürleri hakkında bilgilendiren bilgi ekranları sayesinde savaş dünyasınan derinliklerine dalacaksınız.

Warplane Inc., 5 farklı oyun modu içeriyor. Sefer, serbest mod, hava savaşı, hava savunması ve yapıcı. Modu seçin ve savaş simülatörünün keyfini çıkarın. Jet avcılarınızı yükseltin, etkileyici konumların tadını çıkarın ve bombalama görevlerinizi yapın. Savaşın hava muharebelerine dalın, hiçbir şeyden korkmayın!

Warplane Inc oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo

Bellek: 2GB RAM

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri