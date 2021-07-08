Water Resistance Tester, Android telefonlarınızın suya dayanıklılık gücünü test etmeniz için kullanabileceğiniz bir tür uygulamadır.

Ramazan Tugay Kahraman - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Water Resistence Tester, Ray W tarafından geliştirilen ve Android telefonlarınızın suya dayanlıklık gücünü test etmeniz için kullanabileceğiniz bir uygulamadır.

Android geliştiricilerinin yapabileceklerinin sınırı yok! Örneğin; bu küçük uygulama, telefonunuzdaki suya dayanıklı contaların hala sağlam olup olmadığını size söyleyebileceğini iddia ediyor. Suya Dayanıklılık Testi, Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir şekilde yayınlandı.

Uygulamanın ana amacı, suya karşı dayanıklılık testi olarak bilinen IP sertifikasını test etmek. Bunun için telefonun çeşitli noktalarında suyu geçirmeyen mühürler bir şekilde test ediliyor. Böylece her an telefonunuzun durumunu görebiliyorsunuz. Ayrıca bunu yaparken telefon içerisinde yerleşik olarak bulunan sensörler kullanılıyor.

Suya Dayanıklılık Testi Nasıl Çalışıyor?

Uygulama, dikey konum belirlemeye yardımcı olmak için artık çoğu üst düzey telefonda yerleşik olarak bulunan barometrik basınç sensöründen gelen verileri kullanıyor. Bu basınçtaki dakika farkları, IP dereceli bir telefonda yerleşik olarak bulunan giriş koruma mühürlerinin hala sağlam olup olmadığını, değişen doğruluk dereceleriyle test etmeye yardımcı oluyor.

Böylece test, kullanıcıdan telefonu bir süre yalnız bırakmasını ve ardından ekranın iki noktasına sıkıca bastırmasını ister. Basınç farklılıklarını ölçerek, contaların hala güvenilir olup olmadığını söyleyebileceğini söylüyor. IP derecesine sahip herhangi bir telefonda çalışan uygulama, fiziksel değişikliklere uyum sağlıyor: SIM kart tepsinizi çıkararak kendiniz test edebilirsiniz; bu, uygulama daha önce bir mühür onayı verdikten sonra bile olumsuz bir sonuç verebilir.

Uygulamanın geliştiricisinin yaptığı açıklama ise aşağıdaki gibi:

"Bu uygulama, telefonunuzdaki yerleşik barometreyi kullanarak telefonunuzdaki IP67/IP68 su geçirmezlik contalarının hala sağlam olup olmadığını test etmenize yardımcı olacaktır. Damlalar ve cihazın eskimesi nedeniyle contaların zarar görebileceğini unutmayın - telefonunuzu tüm sıvılardan uzak tutun!"