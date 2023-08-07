Son görülme bilgisine ulaşabildiğiniz Welog APK'da, sohbet uygulamanızdaki kullanıcılarınızın birçok bilgisine erişebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Welog APK, sohbet uygulamalarında çevrimiçi ve çevrimdışı bilgisi olmak üzere, birçok şeyi izleyebiliyorsunuz. Kullandığınız sohbet uygulamasında, birini seçip o kişinin izleme ve etkinlik bilgilerine erişebilirsiniz. Ayrıntılı olarak veri sağlayan Welog APK'yı, ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Seçtiğiniz kullanıcının ne zaman çevrimiçi olduğunu veya ne zaman uygulamadan çıkış yaptığını bilmek istiyorsanız, Welog tam da size göre. Giriş ve çıkış zamanlarını ayrıntılı bir şekilde görebileceğiniz bu uygulama, sadece çevrimiçi bilgisine ulaşmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda günlük çevrimiçi sayısını da görebiliyorsunuz.

Günlük çevrimiçi sayısına kadar görebildiğiniz Welog'da, kullanıcınızın kaç defa girip çıktığını kolayca öğrenebilirsiniz. Kullanıcı için güzel bir tasarıma sahip olan Welog, basit yapısıyla beraber anlaşılır bir dil kullanıyor.

Welog APK İndir

Günlük harcanan zamanı öğrenmenize olanak sağlayan Welog APK, sohbet uygulamanızda bulunan kişilerinizin, uygulamayı günlük ne kadar kullandığının da bilgisini size veriyor. Aslında size bir deneme süreci sağlayan bu uygulama, sonrasında premium üyeliğe ihtiyaç duyuyor. Eğer deneme hakkınız son bulduysa premium edinip, hız kesmeden kullanmaya devam edebilirsiniz. Siz de Welog APK indirin ve istediğiniz kullanıcının birçok bilgisine erişim sağlayın.

Welog Özellikleri