Whiteout Survival APK, buzul felaketi sonrasında geçen ve oyunculara kapsamlı hayatta kalma deneyimi sunan bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma strateji oyunlarına yeni bir soluk getiren Whiteout Survival APK, dünyanın her tarafını sarmış olan bir buzul kıyametini konu almaktadır. Bu strateji oyununda, kaybolan ve buzla kaplı olan şehri tekrardan ayağa kaldıracak ve yeniden inşa edeceksiniz. Whiteout Survival, inşa, şehir yönetimi, savaşlar, ittifaklar ve kaynak keşfi gibi çeşitli içerikleri deneyimleyeceksiniz.

Boş bir buz alanı üzerinde kendi krallığınızın ilk adımını atın. Kaynak toplayın, üs inşa edin ve topluluğunuzun yaşayabileceği bir alan tasarlayın. Her türlü imkanı ve yeterliliği sağlarken bir yandan da dış etkenlere karşı korunaklı olmalısınız.

Etrafınızdaki düşmanlar aynı sizin gibi gelişmeye ve fethetmeye devam edecektir. Rakibinizin yeni avı olmak istemiyorsanız daha güçlü olun ve ordunuzu yaratın. Savaş esnasında daha iyi performans sağlamak adına kahramanların kilidini açabilir ve yeteneklerini düşmana karşı kullanabilirsiniz.

Whiteout Survival APK İndir

Sadece ilkel anlamda gelişmek değil, aynı zamanda teknolojik adımlar da atmalısınız. Her türlü teknoloji buzul felaketi sonrası yok olmuş olsa da, tekrardan geri döndürüp geliştirmek sizin elinizde. İyi bir koloni kurmak istiyorsanız her yönden gelişmek zorundasınız.

Oynaması tamamen ücretsiz olan Whiteout Survival APK, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudr. Kapsamlı özellikleri ve oyunculara tanıdığı çoğu içeriğiyle birlikte sürdürülebilir oynanışa sahip olan bir yapıdadır. Sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oynanış tarzına bir de iyi görsellik ve içerikler eklenince ortaya iyi bir hayatta kalma öğeleri çıkmaktadır.

Oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek ve hayatta kalma deneyimini bizzat yaşamak istiyorsanız, Whiteout Survival APK indirin ve siz de şehrinizi diğer oyunculara karşı üst sıralara taşıyın.