Widgetable: Social Widgets uygulaması, arkadaşınızla veya partnerinizle birlikte, ana ekranınıza sevimli widget'lar oluşturmanıza olanak sağlıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Widgetable: Social Widgets, arkadaşlarınızla veya partnerinizle birlikte eğlenceli tasarımlı widget'lar yapabileceğiniz bir mobil uygulamadır. Mesafenizi, durumunuzu veya küçük notlarınızı eşleştiğiniz kişinin ekranında gösterebiliyorsunuz.

Telefon ekranınızı sevimli hale getiren Widgetable, farklı farklı widget uygulamaları arasında hem trend, hem de değişik özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ücretsiz bir şekilde indirip kullanabileceğiniz bu widget uygulamasını, partneriniz ya da yakın bir arkadaşınız varsa, hiç beklemeden indirip kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Widgetable: Social Widgets İndir

Arkadaşınızla veya partnerinizle bağlantı kurduktan sonra, istediğiniz türde widgetları ana ekranınıza ekleyebilirsiniz. İster gerçek zamanlı konumu gösteren bir mesafe widget'ı, isterseniz de durum ve not widget'ları ekleyebilirsiniz.

Dediğimiz gibi; değişik türdeki yapısıyla birlikte Widgetable'da, partnerinizi veya arkadaşınızı ne kadar özlediğinizi de belirtebileceğiniz bir widget bulunuyor. Evet yanlış duymadınız, her özlediğinizde ekranınızda bulunan "Seni Özledim" düğmesine tıklayarak, partnerinizin ekranında belirebilirsiniz.

Widgetable, aslında insanların birbirlerine karşı duydukları sevgileri daha iyi ifade etmelerini hedefliyor. Birçok özellikle birlikte, aynı zamanda eşleştiğiniz kişiye küçük bir resim de gönderebilirsiniz. Farklı ve eğlenceli türde widget'lar bulunduran Widgetable: Social Widgets'ı indirin, siz de duygularınızı daha iyi ifade edin.

Widgetable: Social Widgets Özellikleri