Windows Kamera, akıllı telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan daha güzel fotoğraflar çekmenize yardımcı olan bir uygulamadır.

Uğur Sağlam - 42 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows Kamera, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınız ve mobil cihazlarınız üzerinden kullanabileceğiniz bir kamera uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde artık daha güzel fotoğraflar çekebileceksiniz. Farklı ve efektif özelliklere de sahip olan uygulama kullanıcılara rengarenk fotoğraflar çekme fırsatı verecek. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama, düşük dosya boyutu ile hem telefonlar da hem de bilgisayar da fazla yer kaplamıyor.

Bilgisayarınıza, telefonunuza ve tabletinize ücretsiz olarak indirebileceğiniz Windows Kamera uygulaması, telefonunuzun kamerasını deyim yerindeyse yeniden canlandırıyor. Birbirinden farklı özellikleri ve modları ile birlikte çektiğiniz fotoğraflar artık daha güzel çıkacak.

Windows Kamera uygulamasının boyutu büyük bir miktarda olmadığı için cihazınızda fazla yer kaplamıyor. Bu yüzden Windows Kamera diğer kamera uygulamaları arasında oldukça ön plana çıkıyor. Gelişmiş özelliklerinden dolayı oldukça fazla tercih edilen Windows Kamera, sürekli yapılan güncellemelerle birlikte gelişmeye devam ediyor.

Çektiğiniz fotoğrafları telefonunuzda barındırmak istemiyorsanız Windows Kamera’nın özelliğini kullanarak direk OneDrive’a fotoğrafınızı kaydedebilirsiniz. Daha sayamadığımız birçok Windows Kamera özelliği için uygulamayı indirip deneyebilirsiniz.

Windows Kamera uygulamasının özellikleri: