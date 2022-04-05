Türkçe Windows XP kullanan kullanıcılar için çıkartılan bu final sürüm servis paketinde(Windows XP SP3) bilgisayarınızı daha güvenli hale getirecek güvenlik güncelleştirmeleri mevcut. Türkçe XP SP3 indirmek için tıklayın.

Deniz Gür - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Windows XP'den vazgeçemeyen ve üstelik XP'yi Türkçe olarak kullanan kullanıcılar için geliştirilen SP3 güncelleştirmesi. XP'nizi daha güvenli ve güncel halde tutmak istiyorsanız 3. servis paketini kullanmanızı öneririz. 2. Servis paketinden sonra gelen güncelleştirmeleri ve yeni özellikleri ile kullanıma açılan SP3 ile XP'niz artık daha güncel ve daha az hatalı olacak. Daha kararlı ve güncel bir yapıya sahip olan uygulama sayesinde, daha kaliteli bir Windows deneyimi sizleri bekliyor.

Windows XP Service Pack 3 Türkçe Özellikleri

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Windows XP işletim sistemini Türkçe kullanan XP kullanıcıları için yayınlanmış bir servis paketi olan SP3 ile orjinal işletim sisteminizi daha güvenli ve daha stabil kullanabilirsiniz. Windows XP kullanıcılarına sunulan Türkçe sürüm ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilirken kullanıcı sayısını da artırmayı hedefliyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Microsoft Windows XP, günümüzde pek de yaygın değil. Pek çok kullanıcı Windows 11 ve Windows 10 kullanmaya yönelirken, Windows XP sürümüde ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Windows XP Service Pack 3 Türkçe İndir

Windows kullanıcıları için ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen Windows XP Service Pack 3, güvenli yapısı ile kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Türkçe dil desteği ile kullanıcıların karşısına çıkan uygulama, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde daha kararlı ve daha güvenli bir Windows deneyimi sunan başarılı sürüm, kararlı yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.