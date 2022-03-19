Koreantürk, Güney Kore'de yayınlanan dizileri izlemek isteyen kullanıcılara hitap eden başarılı ve eğlenceli bir Android dizi izleme uygulaması.

Barış YANIK - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Koreantürk, Türkiye'de hizmet veren sitenin yeni çıkan Android mobil uygulaması. Türkiye'de yer alan en büyük Güney Kore portalı durumundaki KoreanTürk'ün sitesi üzerinden erişebileceğiniz tüm dizi ve filmlere uygulama üzerinden de erişebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak dizi ve filmleri izleme fırsatı veren uygulama günümüz de Android platformunda kullanılıyor. Türkçe ve İngilizce gibi dil seçeneklerine de sahip olan uygulama geniş bir kitleye hitap ediyor.

Oldukça sade ve modern bir tasarıma sahip olan uygulama üzerinde dizi izlemek isteyen kullanıcılar herhangi bir zorluk yaşamadan rahatça izleyebilirler. Tamamen ücretsiz olarak sunulan uygulama üzerinde herhangi bir reklamda bulunmuyor. Bu sayede ne dizi ne de uygulamayı kullanma keyfiniz hiç bir şekilde bölünmüyor. Aradığınız tüm Kore dizilerine ulaşabileceğiniz Koreantürk uygulamasını Android telefon ve tabletlerinize indirerek kullanabilirsiniz.

Koreantürk APK Özellikleri

Geniş bir dizi-film yelpazesi,

Yüzlerce farklı içerik,

Basit ve sade içerikler,

Mobil internet paketinizin yada internet bağlantınızın durumuna göre video kalitesini ayarlayarak dizileri izleme şansınız bulunuyor. Eğer kendi mobil paketinizden izleyeceksiniz 240p olarak çamnızda fayda var. ayrıca uygulamayı sürekli mobil internet paketiniz üzerinden kullanacaksanız kotanızı düzenli olarak kontrol etmeniz yararınıza olacaktır. Wi-Fi internet bağlantısı ile izlerken videolar çok daha akıcı ve herhangi bir takılma sorunu yaşamıyorsunuz.

Koreantürk APK İndir

Koreantürk web sitesini cebinize taşıyan uygulamayı hemen ücretsiz olarak sitemiz üzerinden indirerek siz de sevdiğiniz Güney Kore dizilerini takip edebilir ve boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Not: Uygulamanın direkt olarak apk'sını indirdikten sonra telefonunuz üzerinde açmanız halinde kurulum otomatik olarak başlayacak ve uygulama kısa süre içerisinde kullanıma hazır olacaktır.

Uyarı: Uygulamada yaşanan teknik sorunlar 2.1 versiyonu ile giderilmiştir.