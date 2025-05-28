World Football Simulator APK, tatmin edici grafiklere ve içeriklere sahip olan bir futbol simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Futbol menajerlik oyunu olarak karşımıza çıkan World Football Simulator APK, oyunculara hem teknik direktör hem de futbolcu olarak oynama fırsatı sunmaktadır. Bir oyuncu olarak hayalinizdeki takıma transfer olun ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Yeni ve pahalı imzalar atın, kupalar kaldırın ve dünyanın zirvesine yükselin!

Futbolcu olarak oynamanın yanı sıra aslında oyunun en büyük özelliklerinden biri teknik direktörlük simülatörüdür. İstediğiniz şekilde takımınızı oluşturabilir, kadronuzu düzenleyebilir ve üst lige yükselmeye çalışabilirsiniz.

Kendi futbol takımınızı yaratın ve patron olarak her şeyi yönetin. Takım ve oyuncu yönetmenin yanı sıra World Football Simulator APK, oyunculara turnuva ve lig oluşturma imkanı da sunmaktadır. En az 2, en fazla 216 takımın katılabileceği bir lig oluşturun ve katılımcıları seçerek liginizi başlatın!

World Football Simulator APK İndir

Çeşitli modlara ev sahipliği yapan World Football Simulator, futbol simülatörleri arasında kendinden söz ettirecek kapsamlı içeriklere sahiptir. Kulüp yöneticisi modunda takımınızı seçip geliştirmeye çalışın, lig yükselin ve takımınıza antrenman yaptırarak yerinizi korumaya çalışın.

Takımınıza yeni oyuncu almak istiyorsanız, transfer pazarını gezebilir ve mükemmel oyuncular arasından seçim yapabilirsiniz. Takımınızı güçlendirmek ve değerini artırmak için eksik yerlere transfer yapın ve boşa para harcamamaya gayret gösterin.

Siz de World Football Simulator APK indirin ve Android cihazlarınızda tatmin edici bir simülasyon deneyimi yaşayın!