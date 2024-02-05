Su altı dünyasına giriş yaptığınız World of Water APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz strateji oyunları arasında yer alıyor.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

World of Water APK oyununda, mercan resifini planlama, bina seviyelerini yükseltme ve birlik yetiştirme gibi yollarla kendinize okyanus içerisinde bir krallık karacaksınız. Baştan sona kendinizin tasarladığı bu krallık, sizin yaşam alanınız olacaktır. Oyunda aynı zamanda 3'lü Eşleştirme Savaşları adı verilen bir eleme sitemi de mevcuttur. Oyununuza biraz da rekabet katmak isterseniz, bu sistem harika bir seçenek olacaktır.

Okyanusun içerisinde sizin dışınızda güçlü yaratıklar da yaşıyor. Onları ortağınız olarak alabilir ve krallığınızı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Krallığınızda çeşitli kahramanlarınız olacak ve her düşmana karşı kendi karakterlerinizden farklı kombinasyonlar yapmanız gerekecek.

Kendi ittifakınızı kurun veya en güçlü ittifaklardan birine katılın. Dünya üzerindeki oyuncularla beraber oynayarak kalıcılığınızı arttırabilirsiniz. İşbirliği kurun, okyanusun en güçlü birliğinin bir parçası olun ve saklı hazineleri keşfedin!

World of Water APK İndir

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz World of Water APK, rol yapma tabanlı bir strateji oyunudur. Kendi krallığınızı kurun, stratejik olarak geliştirin ve rakiplerinize karşı mücadele verin.

World of Water Oyunu Öne Çıkan Özellikleri