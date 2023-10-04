Şimdiye kadarki en iyi ralli oyunu olarak karşımıza çıkan WRC, 3 Kasım 2023 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dirt Rally serisini geliştiren ekip tarafından tasarlanan WRC, bugüne kadarki en iyi ralli oyunu olarak adlandırılıyor. Ralli oyunlarını oynamak her zaman zor ve eğlencelidir. Kontrolleri, kötü zemini, hava şartları ve çeşitli nedenlerle birlikte gerçekçi bir deneyim sunar. Aslında zor ve gerçekçi olması da, ralli havasını oyunculara tam olarak yaşatır.

FIA World Rally Championship'in bu yepyeni oyunu ise, bizlere tam anlamıyla bir şaheser sunuyor diyebiliriz. İsterseniz kendi arabalarınızla yarışabilir, isterseniz de şampiyon markaların araçlarını seçebilirsiniz. Kendi araçlarınızı tasarlama tarafına gelecek olursak; araçları istediğiniz şekilde tasarlayıp, donanımlarını da belirleyebiliyorsunuz. Tüm ralli araçları arasında en iyi görünümü verip, yolu tutan en iyi mekanizmayı tasarlayabilirsiniz.

WRC İndir

EA SPORTS WRC'de, ayrıca eski özel anları tekrardan yaşayabilirsiniz. Gerçek hayattaki ralli yarışlarından efsaneleşmiş anları sizin kontrolünüze vererek, geçmişe dönük yarışları deneyimlemenize olanak tanıyor. Ralli oyun dünyasına yeni bir adım atacak bu oyun, 3 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Henüz daha Türkçe dil desteği bulunmasa da, oyunun çıkmasına yakın tarihlerde bir sürprizle karşılaşabiliriz.

Siz de WRC indirerek, en gerçekçi ralli deneyimini evinizde yaşayabilirsiniz. Ayrıca, çapraz platformlarda oynama özelliği sayesinde de, diğer platformlardaki oyuncularla da mücadele edebilirsiniz.

WRC Sistem Gereksinimleri