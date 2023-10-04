WRC
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 95000.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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Şimdiye kadarki en iyi ralli oyunu olarak karşımıza çıkan WRC, 3 Kasım 2023 tarihinde oyuncularla buluşacak.
Dirt Rally serisini geliştiren ekip tarafından tasarlanan WRC, bugüne kadarki en iyi ralli oyunu olarak adlandırılıyor. Ralli oyunlarını oynamak her zaman zor ve eğlencelidir. Kontrolleri, kötü zemini, hava şartları ve çeşitli nedenlerle birlikte gerçekçi bir deneyim sunar. Aslında zor ve gerçekçi olması da, ralli havasını oyunculara tam olarak yaşatır.
FIA World Rally Championship'in bu yepyeni oyunu ise, bizlere tam anlamıyla bir şaheser sunuyor diyebiliriz. İsterseniz kendi arabalarınızla yarışabilir, isterseniz de şampiyon markaların araçlarını seçebilirsiniz. Kendi araçlarınızı tasarlama tarafına gelecek olursak; araçları istediğiniz şekilde tasarlayıp, donanımlarını da belirleyebiliyorsunuz. Tüm ralli araçları arasında en iyi görünümü verip, yolu tutan en iyi mekanizmayı tasarlayabilirsiniz.
WRC İndir
EA SPORTS WRC'de, ayrıca eski özel anları tekrardan yaşayabilirsiniz. Gerçek hayattaki ralli yarışlarından efsaneleşmiş anları sizin kontrolünüze vererek, geçmişe dönük yarışları deneyimlemenize olanak tanıyor. Ralli oyun dünyasına yeni bir adım atacak bu oyun, 3 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Henüz daha Türkçe dil desteği bulunmasa da, oyunun çıkmasına yakın tarihlerde bir sürprizle karşılaşabiliriz.
Siz de WRC indirerek, en gerçekçi ralli deneyimini evinizde yaşayabilirsiniz. Ayrıca, çapraz platformlarda oynama özelliği sayesinde de, diğer platformlardaki oyuncularla da mücadele edebilirsiniz.
WRC Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X Intel i5 9600K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 Radeon RX Vega 56
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 95 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Uyumlu
- İlave Notlar: SSD önerilir