Kullanıcı dostu bir yazı editörü olan Writer Plus APK, ücretsiz ve kapsamlı özelliklere sahip olan bir yazı uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Writer Plus APK, oldukça basit bir yazı editörü olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, not almak istediği şeyleri bu uygulama sayesnde basit bir şekilde yapabiliyor. Roman, şarkı sözleri, şiirler, hikayeler veya taslaklar yazmak için mükemmel bir basitleştirilmiş yazı yazı uygulamasıdır.

Yazılarınızı yazarken kapsamlı editör özelliklerini kullanabilirsiniz. Başlıkları, kalın yazıları, harf biçimlerini ve daha birçok özelliği rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yazı yazarken yaşadığınız rahatlığı, okurken de yaşayacaksınız. Gece modu, batarya dostu uygulama desteği ve okuma destekleri sayesinde yazdıklarınızı basit bir şekilde okuyabilir ve paylaşabilirsiniz.

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Uygulama, aynı zamanda klavye desteğine de sahiptir. Çeşitli bağlantıları kullanarak telefonunuza veya tabletinize klavye bağlayarak yazılarınızı yazabilir ve kısayol tuşlarını kullanabiilirsiniz. Bilgisayarlarınızda yazı yazarmışçasına kısayol tuşlarını kullanabiliyorsunuz. Geri alma, kesme, kopyala-yapıştır, tümünü seçme, paylaşma ve diğer tüm klavye kısayollarını destekliyor.

Aklınıza gelen şeyleri anında not almak istiyorsanız, Writer Plus APK'yı indirin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Yazdığınız içerikleri belirli klasör kombinasyonlarına kaydederek, aradığınız zaman kolayca bulabilirsiniz.

Writer Plus APK Özellikleri