Lisanslı dövüş oyunu olan WWE 2K22 ile birbirinden farklı oyunculara karşı mücadele edebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ünlü oyun yayıncısı 2K'nın başarılı oyun serisi olan WWE yepyeni bir sürüm ile piyasaya geri döndü. Konsol ve bilgisayar platformunda lansmana çıkan WWE 2K22, geçmiş serilerine nazaran yeni sürümü ile oyuncuları pek de etkilemiş gibi görünmüyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen dövüş oyunu oldukça başarılı grafik açılarına ev sahipliği yapıyor.

3D grafik açılarına ek olarak bünyesinde birbirinden farklı dövüşçülere ev sahipliği yapan oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu farklı oynanış modlarını da destekliyor. 6 farklı dil desteğine sahip olan dövüş oyunu bünyesinde Türkçe dil desteği bulundurmasa da ülkemiz oyuncuları tarafından da oynanıyor.

WWE 2K22 Özellikleri

Erkek ve dişi farklı karakterler,

3D grafik açıları,

Gerçekçi seyirci tepkileri ve tezahüratları,

6 farklı dil desteği,

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

Klasik efsaneler,

6 farklı dil desteği ile oynanabilen WWE 2K22 bünyesinde klasik efsanelere de yer veriyor. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlar ile dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araya getiren yapım, cep yakan fiyat etiketi ile Steam'de satışlarına devam ediyor. Bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen başarılı dövüş oyunu günümüze kadar milyonlarca adet kopya satmayı başardı. Bazı oyuncular tarafından da epey eleştirilen oyun satışlarını artırmaya devam ettirirken güncellemeler ile yepyeni içerikleri de oyunculara sunmaya devam ediyor.

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve cep yakan bir fiyat etiketi ile satışlarına devam eden yapım başarılı gidişatına devam ediyor.

WWE 2K22 İndir

WWE 2K22'yi Steam'den satın alabilir ve hemen birbirinden farklı dövüşlere katılabilirsiniz.

WWE 2K22 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 (AVX - Compatible processor)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c compatible sound card

İlave Notlar: At least 4 GB Video Memory

WWE 2K22 Önerilen Sistem Gereksinimleri