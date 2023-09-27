Yazılım Atölyesi Kodlama Öğren uygulaması, mobil cihazlarda kolayca programlama dili öğrenmeye olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yazılıma meraklıysanız ve henüz daha başlangıç için bir adım atmadıysanız, Yazılım Atölyesi Kodlama Öğren uygulamasını indirerek, istediğiniz her yerde kodlama öğrenebilirsiniz. Birçok farklı yazılım dilinin eğitimini veren bu uygulamada, çokça bilgi birikimi kazanacaksınız ve yeni projelere imza atacaksınız.

Akademi içerisinde seçebileceğiniz çeşitli programlama dilleri bulunuyor. Bunlardan bazıları; Python, JavaScript, C++, HTML/CSS ve daha birçok dil bulunuyor. Öncelikle ne istediğinize göre hareket etmelisiniz. Bir web sitesi tasarlamak istiyorsanız HTLM ve CSS'e, oyun programlamak istiyorsanız C# diline, yapay zeka üzerinde çalışma yapmak için de Python gibi dillere ağırlık verebilirsiniz.

Yazılım Atölyesi Kodlama Öğren İndir

Yazılım Atölyesi Kodlama Öğren uygulamasında, çalışma ve öğrenme zamanınızı esnek olarak belirleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman, kahvenizi yudumlayarak programlama dili öğrenebilirsiniz. Ayrıca, öğrendiklerinizi sadece öğrenmekle kalmayıp, uygulamalı egzersizlerle de pekiştireceksiniz.

İlerlemenizi takip etmek adına, seçtiğiniz ve halihazırda öğrenmekte olduğunuz programlama dilinde projeler hazırlayın. Tabii ki bu egzersizler ilk başlarda kolay ve anlaşılır olacaktır. Gittikçe projelerinizi arttırarak, öğrendiğiniz yeni şeyleri pekiştirebilirsiniz. Siz de Yazılım Atölyesi Kodlama Öğren indirerek, istediğiniz zaman istediğiniz yerde programlama dili öğrenebilirsiniz.