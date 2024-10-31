Yolcu360 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 55
- DOSYA BOYUTU 50 MB
- Üretici Yolcu 360 Teknoloji Limited Şirketi
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Yolcu360 APK uygulamasını telefonunuza indirin ve 1 dakikada online araç kiralayın.
Online araç kiralama uygulaması Yolcu360 APK, online tüm araç kiralama şirketlerini karşılaştırarak en uygun aracı kiralamanızı sağlıyor. Android telefonunuza ücretsiz indirin, %60’a varan indirimlerle 1 dakika gibi oldukça kısa bir sürede online araç kiralayın.
Online araç kiralama denilince akla ilk gelen sitelerden Yolcu360’ın aynı isimde mobil uygulaması da bulunmakta. Tatil veya iş seyahati için zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz, sadece bireyler için değil şirketler ve kurumlar için de bir gereklilik olan araç kiralama (rent a car) hizmetini Türkiye genelinde en iyi veren isimlerden Yolcu360’ın mobil uygulamasıyla araç kiralamak daha da kolaylaştı.
Tüm bunların yanı sıra Yolcu360 uygulamasından uçak biletinizi alabilir ve seyahatlerinizi planlayabilirsiniz.
Yolcu360 APK İndir
Alış ve teslim ediliş noktası, başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girdikten sonra farklı kiralama şirketlerinden araçlar listeleniyor. Araç seçim ekranında aracın benzinli mi dizel mi, düz vites mi otomatik vites mi, lpgli mi elektrikli mi, kısacası tüm özellikleriyle gün ve fiyat bilgilerini görebiliyorsunuz. “Aracı Şimdi Kirala”ya dokuduğunuzda işlem tamamlanıyor.
Ücretsiz iptal sigortası, 7/24 müşteri hizmetleri desteği, en iyi fiyat garantisi, kredi kartlarına taksit imkanı, en iyi firmalar gibi kişiye özel ücretsiz birçok hizmet veren Yolcu360, araç kiralamada önemli olan güvenilirlik ve kolaylığı bir arada sunuyor.
Siz de yolcu360 APK indirin ve tek tuşla online araç kiralayın!
Yolcu360 Uygulaması Özellikleri
- Araç kiralama (online)
- Uçak bileti alma
- En uygun araç kiralama fiyatları
- Araç kiralama firmaları
- Araç kiralama kampanya
- İstanbul Atatürk Havalimanı araç kiralama
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı araç kiralama
- İstanbul araç kiralama
- İzmir Adnan Menderes Havalimanı araç kiralama
- İzmir araç kiralama
- Ankara Esenboğa Havalimanı araç kiralama
- Ankara araç kiralama
- Bursa araç kiralama
- Konya araç kiralama
- Kayseri araç kiralama
- Antalya araç kiralama
Yolcu360
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11
- DOSYA BOYUTU 44 MB
- Üretici Yolcu 360 Teknoloji Limited Şirketi
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Yolcu360 uygulaması ile araç kiralayabilir ve uçak bileti satın alabilirsiniz.
Yolcu360, tüm araç kiralama firmalarını karşılaştırarak en uygun araç kiralama fiyatlarını karşınıza çıkaran online araç kiralama uygulamasıdır. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Konya ve daha birçok il için araç kiralama (rent a car) hizmeti veren sitenin mobil uygulaması da oldukça başarılı. Sadece 1 dakikada online araç kiralama işini tamamlıyorsunuz.
Tatil, iş seyahati veya başka bir nedenle ihtiyaç duyduğunuz kiralık aracı uygulama üzerinden hızlıca bulmanız mümkün. iOS cihazınızdan birkaç dakika içerisinde aracınızı kiralama şansına sahipsiniz. Araçlar, farklı araç kiralama firmalarından listelendiğinden hem bütçenize uygun hem de istediğiniz aracı (benzinli, dizel, lpgli, düz vites, otomatik vites vs) kolayca bulabiliyorsunuz.
Yolcu360 İndir
Araç seçiminizi yaptıktan sonra “Aracı Şimdi Kirala”yı dokunarak işlemi tamamlıyorsunuz. Unutmadan, aracı kiralama aşamasında size özel sunulan hizmetler de (ücretsiz iptal sigortası, 7/24 müşteri hizmetleri desteği, en iyi fiyat garantisi, kredi kartına taksit seçeneği, en iyi firmalar gibi) gösteriliyor.
Araç kiralama işlemlerinizin haricinde uçak biletlerini görüntüleyebilir ve satın alabilirsiniz. Farklı özellikleri en iyi şekilde kullanıcılara sunan Yolcu360'ı indirerek, siz de kiralama işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Yolcu360 Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri
- Online araç kiralama
- Araç kiralama fiyatları (en uygun)
- Araç kiralama şirketleri
- İstanbul araç kiralama
- İstanbul Atatürk Havalimanı araç kiralama
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı araç kiralama
- İzmir araç kiralama
- İzmir Adnan Menderes Havalimanı araç kiralama
- Ankara Esenboğa Havalimanı araç kiralama
- Ankara araç kiralama
- Bursa araç kiralama
- Konya araç kiralama
- Kayseri araç kiralama
- Antalya araç kiralama