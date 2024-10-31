Yolcu360 APK uygulamasını telefonunuza indirin ve 1 dakikada online araç kiralayın.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Online araç kiralama uygulaması Yolcu360 APK, online tüm araç kiralama şirketlerini karşılaştırarak en uygun aracı kiralamanızı sağlıyor. Android telefonunuza ücretsiz indirin, %60’a varan indirimlerle 1 dakika gibi oldukça kısa bir sürede online araç kiralayın.

Online araç kiralama denilince akla ilk gelen sitelerden Yolcu360’ın aynı isimde mobil uygulaması da bulunmakta. Tatil veya iş seyahati için zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz, sadece bireyler için değil şirketler ve kurumlar için de bir gereklilik olan araç kiralama (rent a car) hizmetini Türkiye genelinde en iyi veren isimlerden Yolcu360’ın mobil uygulamasıyla araç kiralamak daha da kolaylaştı.

Tüm bunların yanı sıra Yolcu360 uygulamasından uçak biletinizi alabilir ve seyahatlerinizi planlayabilirsiniz.

Yolcu360 APK İndir

Alış ve teslim ediliş noktası, başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girdikten sonra farklı kiralama şirketlerinden araçlar listeleniyor. Araç seçim ekranında aracın benzinli mi dizel mi, düz vites mi otomatik vites mi, lpgli mi elektrikli mi, kısacası tüm özellikleriyle gün ve fiyat bilgilerini görebiliyorsunuz. “Aracı Şimdi Kirala”ya dokuduğunuzda işlem tamamlanıyor.

Ücretsiz iptal sigortası, 7/24 müşteri hizmetleri desteği, en iyi fiyat garantisi, kredi kartlarına taksit imkanı, en iyi firmalar gibi kişiye özel ücretsiz birçok hizmet veren Yolcu360, araç kiralamada önemli olan güvenilirlik ve kolaylığı bir arada sunuyor.

Siz de yolcu360 APK indirin ve tek tuşla online araç kiralayın!

Yolcu360 Uygulaması Özellikleri