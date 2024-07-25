Zoo Simulator, kendi hayvanat bahçenizi oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi hayvanat bahçenizi oluşturabildiğiniz Zoo Simulator'da, işletmenin tüm ihtiyaçlarını karşılayın ve hayvanlarınıza en iyi şekilde bakın. Sadece dekorasyonda değil, aynı zamanda temizlik, personeller, hayvan bakımı ve daha birçok şeyde faaliyet gösterin.

Ziyaretçilerinizin ilgisini çekmek için en iyi bahçeyi yaratmalısınız. Farklı ve ilgi çekici hayvan türlerine yaşam alanı sağlayarak, daha fazla müşteri çekebilirsiniz.

Zoo Simulator'daki ilk görevlerinizden birisi etrafınızdaki her şeyi restore etmek olacaktır. Bunun için yolları, bahçeleri ve her yeri temizlemeli, ardından dekorasyon işlemlerinize devam etmelisiniz. Temizliğin yanı sıra eğer kırık veya onarılması gereken yerler varsa, kaynak malzemelerini kullanarak onarabilirsiniz.

Zoo Simulator İndir

Her türden hayvan için farlı yaşam alanları hazırlamalısınız. Yataklar, saklanma yerleri, bitki örtüsü ve aklınıza gelebilecek her şeyi sağlamalısınız. Kolay kontroller ve mekanikler sayesinde tüm öğeleri rahatlıkla kaldırabilir ve yerleştirebilirsiniz.

Kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Zoo Simulator'ı indirin ve siz de en iyi hayvanat bahçesini oluşturarak, müşterilerinize keyifli dakikalar yaşatın!

Zoo Simulator Sistem Gereksinimleri