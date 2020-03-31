5 Minute Yoga, spor salonuna gitmek yerine sporu evde yapmayı tercih eden kişilere önerebileceğim bir yoga uygulaması. Yoga hareketleri zordur ancak bu uygulama kolay yoga hareketlerini bir araya getiriyor ve sadece 5 dakika ayırmanızı istiyor. Yoga ile ilgileniyorsanız, 5 Minute Yoga uygulamasını iPhone/iPad cihazınıza indirin. iOS için de ücretsiz!

5 Minute Yoga, yogaya yeni başlayanlar için hazırlanmış, dolayısıyla yoganın temelleri diyebileceğimiz basit duruşları içeriyor. Basit ancak etkili yoga duruşlarını doğru şekilde ve süresinde yapabilmeniz için hareketler fotoğraflar ve ayrıntılı açıklamalarla besleniyor. Her seans 5 dakikadan da az sürede bitiyor.

Günün her anında yapabileceğiniz yoga hareketleri mevcut. İster güne daha zihinde başlamak için, ister iş yerinde molada stresinizi azaltmak için, isterseniz de gece yatağa girmeden önce rahatlamak amacıyla yapabileceğiniz, esneklik, güç kazanmanızı, kaslarınızı güçlendirmenizi sağlayan basit ve etkili birçok hareket mevcut.