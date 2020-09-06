6ix9ine Runner, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir mobl oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir arcade oyunu olan 6ix9ine Runner oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Karşınıza çıkan engellerin içinden geçip bölümleri tamamlama üzerine kurulu bir oyunda keyifli bir oyun atmosferi yer almakta. Kolay oynanışı ve kontrol mekanikleriyle ön plana çıkan 6ix9ine Runner oyunu telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim 6ix9ine Runner oyununu kaçırnayın derim.

6ix9ine Runner oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.