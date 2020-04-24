Anda Burada Meditasyon ve Uyku (iOS), kaygı ve stresle yaşamak yerine dingin ve odaklı bir zihinle yaşamanız, duygularınızı ve tepkilerinizi yönetebilmeniz, huzurlu bir yaşam sürmeniz için size rehberlik eder. Mindfulness teknikleri ile tasarlanmış özel uyku hikayeleri ve rehberli meditasyonlardan oluşan bir farkındalıkla yaşam platformu. Hem kendiniz hem de çocuğunuz için faydalanabileceğiniz bir uygulama!

Anda Burada uygulamasında diğer uygulamalardan farklı olarak ebeveynlere ve çocuklara özel hazırlanmış zengin bir içerik sunuyor. Uzman psikologlar ve pedagoglar danışmanlığında hazırlanmış mindfulness temelli mesajlar içeren uyku hikayelerinden uyumanızı kolaylaştırmak, uyku kalitenizi artırmak, zihinsel, ruhsal ve bedensel sağlığınızı desteklemek için hazırlanmış meditasyon çalışmalarına, nefes egzersizleri, progresif kas gevşetme, imgeleme tekniklerini öğreten çalışmalardan, farklı yaş grupları (3-5, 5-6, 7-10, 11-14) için farkındalık ve meditasyon çalışmalarına birçok içerik mevcut ve içeriklere her hafta yenileri ekleniyor.

Anda Burada iPhone Uygulaması Özellikleri