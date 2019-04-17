AnyTrans, iOS cihaz (iPhone/iPad/iPod Touch) kullanıcıları için kablosuz dosya aktarımı (transferi) uygulaması. Bilgisayardan iPhone/iPhone’dan bilgisayara müzik, fotoğraf ve video aktarma, dosya paylaşımı, bilgisayara yedekleme, tüm işlemleri kablosuz olarak yapmanıza izin veren ücretsiz uygulama, tüm iOS cihazlar ve PC/Mac’lerle uyumlu.

iPhone’dan bilgisayara müzik, fotoğraf, video, dosya aktarmak için iTunes programına ihtiyacınız olmadığı gibi kabloyla da bağlantı kurmak zorunda değilsiniz. AnyTrans, QR kodu taratarak cihazlarınız arasında dosya transfer işlemini kolay ve hızlı bir şekilde yapmanıza izin veriyor. Uygulama üzerinden akıllı telefon ve tabletinizdeki tüm dosyalara göz atabiliyor, dahili oynatıcıda video ve müziklerinizi oynatabiliyor, istediğiniz cihazla paylaşabiliyor, bilgisayara yedekleme yapabiliyorsunuz. AnyTrans’i bir dosya yöneticisi olarak kullanmanız da mümkün. Müzik, fotoğraf, video, belge ve diğer dosyalar, kategorize edilmiş olarak listeleniyor.

AnyTrans Özellikleri