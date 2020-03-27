Apple COVID-19 uygulaması, Dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını hakkında güvenilir kaynaklardan güncel bilgiler sunuyor. Tarama aracı ile kendiniz veya sevdikleriniz için ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca destek verecek ve bilgilendirecek kaynaklara erişmenizi sağlar.

Apple’ın ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, Beyaz Saray ve Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu ile birlikte geliştirdiği Covid-19 uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Korona Önlem uygulamasına benziyor.

Kovid-19 salgını ile ilgili endişeleriniz varsa ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için basit tarama aracını kullanın. Semptomlar, seyahat ve hastalığa yakalanmış olma ihtimali olan kişilerle temasınıza ilişkin birkaç soruyu yanıtlayın. Ardından ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin sosyal mesafeyi öğrenme veya doktorla konuşma gibi mevcut yönergelerine dayanan özel, önerilen aksiyonları alın. Kendinizin veya sevdiğiniz kişilerin tarama sonuçlarını kaydedip sağlık uzmanıyla paylaşın. Elleri yıkama, sosyal mesafeyi uygulama, karantina, belirtileri izleme, dezenfekte etme gibi konuları öğrenin. Kimler ciddi hastalık riski altında? Semptomları nedir? dahil olmak üzere Kovid-19 hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını alın.

Covid-19 uygulamasında paylaştığınız hiçbir bilginin Apple, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri veya başka kimseyle izniniz olmadan paylaşılmayacağını bilin. Girilen veriler bir parola ile şifrelenmiş olarak cihazda saklanacaktır.