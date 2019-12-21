Uzayda kendi savaş üssünüzü kurarak korsanlara karşı mücadele edeceğiniz ve filonuzu geliştirerek uzaya hakim olacağınız AQ First Contact, mobil platformda strateji oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici animasyonları ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, uzayda bulunan tüm gezegenlere zarar vermek isteyen yağmacılara ve korsanlara karşı savaşmaktır.

Uzay araçlarınızı geliştirerek düşmanlarınıza karşı daha güçlü bir filoya sahip olabilir ve savaşlardan galip ayrılarak ganimet toplayabilirsiniz. Ayrıca uzaydaki üssünüzü büyüterek daha fazla uzay gemisi alabilir seviye atlayarak farklı silahların kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici hikayesi ve nefes kesen uzay savaşları ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Uzayda oluşturacağız üssünüzde bulundurabileceğiniz onlarca farklı uzay aracı ve bombalama sistemi yer almaktadır. Ayrıca korumanız gereken yüzlerce gezegen ve savaşacağınız sayısız korsan bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz AQ First Contact ile sizde kendi uzay aracınızı geliştirebilir ve aksiyon dolu savaşlara katılarak ganimet kazanabilirsiniz.