Kayak sporunun en popüler kayakçıları bu oyunda toplanmış durumda. Birbirinden eğlenceli oyun modlarını test edin ve dağın üzerinde amansız maceraya atılın. Asla yavaşlamayın yoksa çığın altında kalabilirsiniz. Ayrıca kayarken altınları toplayın ve daha çok karakterin kilidini açma şansını yakalayın.

Kayak sporunu seven kişilere önerebileceğim bir oyun olan Avalanche, aslında klasik bir spor oyunu ile sonsuz koşu oyunu kategorisinde yer alıyor. Arkanızdan gelen çığlığa karşı sürekli kaymanız gerekiyor. Tabi ki önünüze çıkan engelleri atlatmalı ve diğer kişileri geçmelisiniz. Saatte ne kadar hıza ulaştığınızı gösteren oyunda her an rekor kırabilirsiniz.

Ayrıca dünya üzerindeki en uzun süreli kayan kişilerle de kendinizi yarıştırabilir ve listede üst sıralara çıkabilirsiniz. Ancak tüm bunları yaparken sakın altınları toplamayı ihmal etmeyin.

Avalanche Özellikleri