Battery Life uygulaması ile iOS cihazlarınızın pil ömrünü ve kullanım detaylarını öğrenebilirsiniz.

Akıllı telefon bataryaları, şarj etme alışkanlıklarına bağlı olarak kapasitesini zamanla kaybedebiliyor. Belli bir seviyeyi aşmadan şarj etme ve şarjdan çıkarma alışkanlığı, batarya sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Batarya sağlığının yüzde 70’in altına düşmesi durumunda ise iPhone ve iPad cihazlarınız performansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Battery Life uygulamasında, bataryanızın güç kayıp seviyesini yüzde cinsinden görebilmeniz mümkün hale geliyor. Konuşma süresi, mobil internet kullanımı, kablosuz internet kullanımı, video, ses ve bekleme sürelerini sizlere sunan uygulamada Genel Görünüm sekmesi altında da mAh cinsinden anlık kapasite durumunu da görebiliyorsunuz. Geçmiş ölçümleri de liste halinde sizlere sunan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Not: Cihazınızın bataryası yüzde 20’nin altında düşmeden şarja takmanızı, şarjdan çıkaracaksanız da yüzde 80 seviyesini beklemenizi öneriyoruz.