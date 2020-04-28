Mobil strateji oyunları arasında yer alan Battlevoid: First Contact uzun bir süredir güncelleme almamasına rağmen oyuncu kitlesi ile dudak uçuklatıyor.

Hem Android hem de iOS platformlarında 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım oyuncuları uzay temalı bir atmosferde strateji savaşlarına götürüyor.

Gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı savaştığımız oyunda filolar kuracak, en güçlü filoyu oluşturarak gerçek oyunculara karşı mücadele edeceğiz. Komuta edeceğimiz filolar eşliğinde uzayın derinliklerinde mücadele edeceğiz.

Oldukça fantastik bir yapı ile karşılaşacağımız yapım bir yıldır güncelleme almazken hala oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Battlevoid: First Contact günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.