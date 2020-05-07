Adam Blade’in Canavar Macerası dizisi Tom'u Avantia Canavarlarını özgürleştirme arayışında takip ediyor. Kötü büyücü Malvel, Avantia'nın canavarlarını büyüledi. Canavarları kurtarmak ve kötü büyücüyü yenmek için savaşırken Tom, Elenna, Fırtına ve Gümüş'e katılın. Tamamen özelleştirilebilir kahramanlar ve çok çeşitli koleksiyon karakterleri ve canavarlar ile Avantia Krallığını savunmaya hazır olun.

Sadece gerçek bir kahraman, Canavarları kurtarabilir ve toprağı yok etmelerini engelleyebilir. Avantia'nın beklediği kahraman siz misiniz?

Güçlü kahramanlarınızı yönetin ve krallık sınırınızı karanlıktan koruyun. Beast Quest Ultimate Heroes Android için geliştirilmiş bol aksiyonlu bir strateji oyunudur

Beast Quest Ultimate Heroes Özellikleri