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Beast Quest Ultimate Heroes 1.5.6 (ios)
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  4. Beast Quest Ultimate Heroes - iOS İçin Strateji Oyunu

Beast Quest Ultimate Heroes

1.5.6
ios
Beast Quest Ultimate Heroes
ÜCRETSİZ
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Güçlü kahramanlarınızı yönetin ve krallık sınırınızı karanlıktan koruyun.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Adam Blade’in Canavar Macerası dizisi Tom'u Avantia Canavarlarını özgürleştirme arayışında takip ediyor. Kötü büyücü Malvel, Avantia'nın canavarlarını büyüledi. Canavarları kurtarmak ve kötü büyücüyü yenmek için savaşırken Tom, Elenna, Fırtına ve Gümüş'e katılın. Tamamen özelleştirilebilir kahramanlar ve çok çeşitli koleksiyon karakterleri ve canavarlar ile Avantia Krallığını savunmaya hazır olun.

Sadece gerçek bir kahraman, Canavarları kurtarabilir ve toprağı yok etmelerini engelleyebilir. Avantia'nın beklediği kahraman siz misiniz? 

Güçlü kahramanlarınızı yönetin ve krallık sınırınızı karanlıktan koruyun. Beast Quest Ultimate Heroes Android için geliştirilmiş bol aksiyonlu bir strateji oyunudur

Beast Quest Ultimate Heroes Özellikleri

 

  • Favori karakterini topla, Kulelerini güçlendir, Kahramanlarını topla ve Avantia'yı savun
  • Farklı nadirlik ve güçlerle savunmak için diğer kuleleri, yeteneklerinizi ve taktiklerinizi test edin
  • Avantia'nın 8 büyük karakterini deneyimleyin
  • Diğer oyunculara karşı rekabet için sonsuz modda oynayın

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